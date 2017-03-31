Подведение итогов 2016 года и планы на 2017-й. В Минске прошла внеочередная конференции БФСО «Динамо»

Новости Беларуси. В 23-й внеочередной конференции Белорусскоого физкультурно-спортивного общества «Динамо» приняли участие 155 делегатов, представляющие все регионы нашей страны. Главной темой собрания стало подведение итогов 2016 года.

Обществу «Динамо» есть чем гордиться. На спортивной ниве подвигам динамовцев нет границ, ведь под знаменами «бело-голубых» всегда выступали и выступают атлеты с мировым авторитетом.

Александр Богданович, олимпийский чемпион в гребле на байдарках и каноэ:

Для меня это большая честь. И я рад, что вхожу в общество «Динамо» и сейчас вхожу в состав комиссии.

Дарья Наумова, бронзовый призер олимпийских игр по тяжелой атлетике:

Это большая гордость, честь – быть динамовцем, быть в команде «Динамо», выступать на международной арене, показывать хороший результат, чтобы поднимался белорусский флаг, чтобы были большие плюсы «Динамо».

Также на собрании делегаты определяли основные направления деятельности организации на 2017 год. Одно из приоритетных – детский спорт, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Андрей Боровский, председатель Центрального совета БФСО «Динамо»:

Основные задачи 2017 года – это подготовка спортсменов высших достижений для участия в Европейских играх, в Олимпиаде в Корее. И, соответственно, как я уже сказал, развитие детско-юношеского спорта, развитие наших прикладных видов спорта, военных видов, которые мы у себя культивируем.