Французский полузащитник Джуниор Этунди стал игроком ФК «Динамо-Брест»

Новости Беларуси. Еще один легионер в чемпионате Беларуси по футболу. И снова в брестском «Динамо». К клубу из города над Бугом в четверг присоединился молодой французский полузащитник Джуниор Этунди. Уроженец Камеруна переехал в Европу ребенком. Начинал карьеру в молодежных составах «Метца» и «Страсбура», где и был замечен скаутами «Динамо». Контракт с 18-летним левым полузащитником рассчитан на 2 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Джуниор Этуинди, игрок ФК «Динамо-Брест»:

До этого я уже приезжал в Беларусь, чтобы познакомиться с командой. Меня хорошо приняли, было очень приятно. Когда я пообщался с тренером, понял, что у команды очень высокие цели, и мне это понравилось. Решил остаться и подписал контракт. Для меня это хороший вызов, здесь я могу многому научиться, может быть, даже большему, чем во Франции. Все это время регулярно поддерживал физическую форму, работал тактически и с мячом, тренировался дважды в день и готов играть.

Сергей Ковальчук, спортивный директор ФК «Динамо-Брест»:

Мы понимаем, что игрок очень молодой. Разговаривали с ним, он тоже понимает, что не все сразу, никто не гарантирует ему место в основном составе. Все через работу. Мы надеемся, что все-таки игроки, которые прошли европейскую школу, привнесут изюминку в наш чемпионат.