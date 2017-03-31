«Неман» стал шестикратным чемпионом Беларуси по хоккею, всухую одолев в финальной серии «Юность»

Новости Беларуси. «Неман» – чемпион Беларуси по хоккею. В четвертом матче финала против «Юности» гродненцы на домашнем льду добились убедительной победы – 6:2 – и отпраздновали успех во всей серии – 4:0. Героем заключительной игры сезона стал Михаил Стефанович, на счету которого хет-трик. Две шайбы забросил Павел Боярчук. Еще одна на счету капитана «Немана» Андрея Коршунова.

Клуб из Гродно в шестой раз выиграл золотые медали чемпионата Беларуси по хоккею. Последний раз гродненцы добивались успеха в 2014 году. Тогда, как и сейчас, в финале была повержена «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Андрей Коршунов, защитник ХК «Неман»:

Я думаю, сегодня была самая эмоционально настроенная игра. Все знали, что четвертый матч самый тяжелый. Я думаю, что игра получилась для последней фантастическая: много голов, все хорошие. Я думаю, для болельщиков мы сыграли очень хорошо, им понравился хоккей.

Сергей Пушков, главный тренер ХК «Неман»:

На протяжении всего матча мы контролировали игру, вели, выглядели очень солидно и показали хороший хоккей.

Александр Малявко, нападающий ХК «Неман»:

Нас публика гнала вперед. Мы не знали, что будет такой счет, честное слово. «Юность» боролась до конца, они играли от начала и до конца. Но нам больше, наверное, везло, мы выкладывались на все 100%, старались. То, что запланировано было тренером, тренерским штабом, руководством, мы все доводили до победы. Не хотели еще раз ехать в Минск, выкладывались в последней игре дома.