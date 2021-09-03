Поднимают штангу, плавают в бассейне, бегают на лыжах. Как тренируются байдарочники?

Новости Беларуси. Сейчас модно говорить: «Всем бег!» Но легко ли профессионально заниматься легкой атлетикой? В программе « Центральный регион » на СТВ рассказали, как королева спорта выдерживает конкуренцию с игровыми видами и что дает для здоровья, какие еще виды спорта популярны в центральном регионе и как готовятся к мировому первенству по гребле наши юниоры.

Яна Шипко, корреспондент:

Пожалуй, сложно представить вид спорта, где тренировки проходили бы красивее. Рассекаешь себе водную гладь на байдарке или каноэ, да еще и место для сборов такое живописное. Сегодня мы приехали в Раубичи, чтобы рассказать, как проходит подготовка к чемпионату мира нашей юниорской сборной по гребле. Гребля для Беларуси традиционно медальный вид спорта. И хотя на прошедшей Олимпиаде в Токио наши спортсмены порадовали всего одной наградой, для подрастающей смены это лучшая мотивация.

Алексей Абалмасов, старший тренер юниорской команды по гребле на байдарках и каноэ:

Проходит двухнедельный сбор, заключительный сбор к чемпионату мира и юношеским соревнованиям, которые будут в Чехии. Чемпионат мира будет проходить в Португалии. Сейчас на выходных уже последние отборочные соревнования, добор, ну и заключительный сбор. Тренер Алексей Абалмасов один из 12 олимпийских чемпионов по гребле в истории Беларуси. Кроме того, у титулованного спортсмена целая россыпь медалей с чемпионатов мира и Европы. Сейчас по байдарке скучает, на воду тянет. Но больше времени уделяет тому, чтобы передать мастерство своим воспитанникам. Кстати, чтобы стать успешным в этом виде спорта, природные задатки не главное. Главное слагаемое успеха – упорная работа.

Алексей Абалмасов:

Говорят, что антропометрия, природные данные, генетика и прочее. Я во все это не верю. Это все тоже, конечно, есть. Но все в отношении к работе, в целеустремленности. Это пути к успеху. Каким бы ты ни был талантливым, никто работу не отменял, на моей памяти ни один талант ничего такого не добился без работы. Чтобы показывать такую динамику на воде, тренировки гребцов настолько разнообразные, что обывателю сложно представить. Для выносливости они поднимают штангу в зале, плавают в бассейне, а зимой бегают на лыжах. И про байдарки, кстати, тоже не забывают даже в холодное время года.

Илья Бурканов, представитель юниорской сборной по гребле на байдарке и каноэ:

Легко заболеть, но хорошо закаляется здоровье. Например, раньше зимой я мог легко заболеть, надо было очень тепло одеваться, сейчас могу одеться по минимуму, мне будет тепло и комфортно. Мы ездим в Белозерск, там теплый канал, вода постоянно теплая, льда вообще нет. Пока во время сборов ребята наслаждаются живописной локацией в Раубичах. Постоянно они занимаются в Заславле. После реконструкции гребной канал и инфраструктура там на мировом уровне.

Илья Бурканов:

Есть один человек, на которого я хочу равняться. Это каноист, как и я гребет справа, Мартин Фукса. Он многократный чемпион мира, призер чемпионатов Европы. Сейчас участвовал на Олимпиаде в Токио. Это мой кумир. Бывало, что я еду, вроде все хорошо, а потом бывает такое, что в один момент в воде появляется мель. Можешь не знать об этом, удариться и сразу вылететь из лодки. Такое было даже зимой. Там есть все условия, очень хорошее обеспечение, там всегда все есть, новые лодки, весла, оборудование, постоянно привозят новые тренажеры. Самое главное – там стоячая вода. На реке очень тяжело сначала ехать по течению, а потом против. А там вода стоячая, потом ты на этом же канале гоняешься. Везде разная вода, чувствуешь ее по-разному.