Прямой эфир

Минская «Юность» проиграла жлобинскому «Металлургу» в рамках чемпионата Беларуси по хоккею

03 сентября 2021 15:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси.  2 сентября состоялись три матча в рамках чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Минская «Юность» проиграла жлобинскому «Металлургу» в рамках чемпионата Беларуси по хоккею-1

Минская «Юность» потерпела поражение от жлобинского «Металлурга». Счет после овертайма – 3:4. Подопечные Евгения Есаулова хорошо атаковали. В третьем периоде им удалось сравнять табло – 3:3, однако в овертайме голкипер «Юности» все же не смог поймать шайбу. 

Минская «Юность» проиграла жлобинскому «Металлургу» в рамках чемпионата Беларуси по хоккею-4

Полная картина игрового дня выше. Турнирную таблицу пока возглавляет молодечненское «Динамо», а «Юность» расположилась на третьем месте.

# Хоккей Беларуси # Евгений Есаулов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Квалификация на ЧМ по футболу-2022. Белорусы проиграли чехам
03 сентября 2021 15:27

Квалификация на ЧМ по футболу-2022. Белорусы проиграли чехам

Илья Ивашко прошёл в третий круг US Open и стартует в парном разряде
03 сентября 2021 15:25

Илья Ивашко прошёл в третий круг US Open и стартует в парном разряде

10-й день Паралимпиады. Белорусские пловцы выступили в двух финалах
03 сентября 2021 15:22

10-й день Паралимпиады. Белорусские пловцы выступили в двух финалах