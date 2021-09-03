Минская «Юность» проиграла жлобинскому «Металлургу» в рамках чемпионата Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. 2 сентября состоялись три матча в рамках чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минская «Юность» потерпела поражение от жлобинского «Металлурга». Счет после овертайма – 3:4. Подопечные Евгения Есаулова хорошо атаковали. В третьем периоде им удалось сравнять табло – 3:3, однако в овертайме голкипер «Юности» все же не смог поймать шайбу.