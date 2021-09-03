Квалификация на ЧМ по футболу-2022. Белорусы проиграли чехам

Новости Беларуси. В рамках квалификации чемпионата мира-2022 по футболу сборная Беларуси на выезде уступила команде Чехии с минимальным счетом – 0:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В рамках квалификации чемпионата мира-2022 по футболу сборная Беларуси на выезде уступила команде Чехии с минимальным счетом – 0:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В своей группе наши парни смогли лишь раз праздновать победу, а после случилось два поражения подряд. В матче против чехов наши парни играли от обороны, но на 34-й минуте Сергей Черник все же пропустил гол. После перерыва белорусы несколько раз имели неплохие шансы, но не использовали их.
Теперь команда Георгия Кондратьева отправится в Казань, где проведет два следующих поединка отборочного турнира: 5 сентября – со сборной Уэльса, 8 сентября – с Бельгией.