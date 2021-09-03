Квалификация на ЧМ по футболу-2022. Белорусы проиграли чехам

В своей группе наши парни смогли лишь раз праздновать победу, а после случилось два поражения подряд. В матче против чехов наши парни играли от обороны, но на 34-й минуте Сергей Черник все же пропустил гол. После перерыва белорусы несколько раз имели неплохие шансы, но не использовали их.