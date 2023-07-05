Подготовка к II Играм стран СНГ почти закончилась. Какой будет форма участников мультифорума?

Новости Беларуси. До старта II Игр стран СНГ осталось менее 30 дней. Подготовка к главному событию этого лета уже на финишной прямой, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В среду, 5 июля, состоялись мероприятия, посвященные мультифоруму. Тему продолжит Артем Шукалович.

Среда для любителей спорта в Минске получилась богатой на события. Стартовало все с символического велопробега. Из трех точек столицы: Дворца художественной гимнастики, «Чижовка-Арены» и стрелкового комплекса имени маршала Тимошенко – спортсмены и деятели отрасли направились ко Дворцу спорта.

Где состоялось главное событие дня: запуск обратного отсчета до начала II Игр стран СНГ.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Уже более 20 стран подтвердили свое участие. Мы с нетерпением будем ждать. Как у спортсменов всегда предстартовое волнение, оно всегда, наверное, присутствует. И будет всегда присутствовать, сколько бы мы мероприятий не проводили. Любое мероприятие – это опыт, это представление страны, поэтому это очень важно для нас для всех. Конечно, волнительно.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Спортивные объекты на сегодня полностью готовы, вся инфраструктура: гостиничная, социальная – тоже подготовлена полностью. Это общегородской праздник, потому что все жители города Минска с нетерпением ждут спортивных состязаний.

Затем от Дворца спорта делегация отправилась в городскую ратушу. Где состоялась презентация важнейших элементов предстоящих игр: медалей и спортивной формы. Всего в рамках соревнований обладателей найдут 1 672 ценных кругляша. А каждый победитель и призер состязаний получит и сувенир.

Домой с ним уедет мини-версия маскота игр – Рысика. К слову об экипировке, ей снабдят всех: наши спортивные делегации, волонтеров и медработников. Форма произведена в Беларуси и соответствует всем стандартам качества.

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Формой занимался наш Национальный олимпийский комитет. И они это делали совместно с нашими ведущими спортсменами, учитывая опыт, учитывая те характеристики, которые должны отвечать тем требованиям. Соответственно, конечно же, в первую очередь это удобство, качество, комфорт – это безусловно. И при этом, если мы говорим про дизайн, то, естественно, наши национальные символы, наш белорусский василек.