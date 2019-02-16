Ошибки в обороне привели к поражению – игрок минского «Динамо» о проигрыше рижским одноклубникам

Новости Беларуси. 15 февраля минское «Динамо» провело очередной матч чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В гостях на открытом воздухе «зубры» встречались с соперниками из Риги. Матч на открытом воздухе между минским «Динамо» и рижскими одноклубниками. Прямое включение Динамовцы из столицы Латвии все еще ведут борьбу за попадание в плей-офф, тогда как парни Андрея Сидоренко прочно осели в подвале турнирной таблицы.

Хозяева льда забросили первыми – на 11-й минуте отличился Мейя. В начале второго периода Батня закрепил перевес рижан. Вскоре Евенко одну шайбу отквитал, но то был не более чем эпизод. Хоккеисты из столицы Латвии выглядели в этот вечер явно лучше. На 48-й минуте точку в матче поставил форвард хозяев Джериньш. 3:1 – победа рижского «Динамо». Что до минчан, то в их пассиве теперь четыре кряду поражения.

17 февраля «зубры» проведут последнюю домашнюю игру этого сезона. Соперник – хоккейный клуб «Сочи».

Алексей Терещенко, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Здесь всё по-другому: и лёд, и шайба, и атмосфера сама. Конечно, совсем разные игры: что во дворце, что на улице. Поэтому привыкать пришлось, конечно. Выходили играть на победу. К сожалению, ошибки, которые мы допустили в обороне, привели к нашему поражению.