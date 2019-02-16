Ошибки в обороне привели к поражению – игрок минского «Динамо» о проигрыше рижским одноклубникам
Новости Беларуси. 15 февраля минское «Динамо» провело очередной матч чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В гостях на открытом воздухе «зубры» встречались с соперниками из Риги.
Матч на открытом воздухе между минским «Динамо» и рижскими одноклубниками. Прямое включение
Динамовцы из столицы Латвии все еще ведут борьбу за попадание в плей-офф, тогда как парни Андрея Сидоренко прочно осели в подвале турнирной таблицы.
Хозяева льда забросили первыми – на 11-й минуте отличился Мейя. В начале второго периода Батня закрепил перевес рижан. Вскоре Евенко одну шайбу отквитал, но то был не более чем эпизод.
Хоккеисты из столицы Латвии выглядели в этот вечер явно лучше. На 48-й минуте точку в матче поставил форвард хозяев Джериньш. 3:1 – победа рижского «Динамо». Что до минчан, то в их пассиве теперь четыре кряду поражения.
17 февраля «зубры» проведут последнюю домашнюю игру этого сезона. Соперник – хоккейный клуб «Сочи».
Алексей Терещенко, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Здесь всё по-другому: и лёд, и шайба, и атмосфера сама. Конечно, совсем разные игры: что во дворце, что на улице. Поэтому привыкать пришлось, конечно.
Выходили играть на победу. К сожалению, ошибки, которые мы допустили в обороне, привели к нашему поражению.
Андрей Сидоренко, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:
Во-первых, нужно восстановить ребят. Это самое главное. Мы сколько уже играем? Дома придут зрители, и мы должны показать хороший хоккей.
После матча минского «Динамо» с рижскими одноклубниками стало известно об уходе из клуба шведского вратаря Йонаса Энрота.
За два сезона он провел в форме «зубров» 104 игры и одержал 32 победы в основное время. Процент отраженных бросков составил 91,8 десятых. Энрот продолжит карьеру на родине в клубе «Эребру».
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