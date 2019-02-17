Президент ФХЛ: «Главный вопрос, который перед нами стоит – это строительство тренировочного катка»

Новости Беларуси. Беларусь и Латвия подписали контракт на проведение чемпионата мира в 2021 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Работы предстоит много.
Новости Беларуси. Беларусь и Латвия подписали контракт на проведение чемпионата мира в 2021 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Работы предстоит много.
Есть один объект, который рижанам предстоит построить к началу чемпионата мира – вторая тренировочная арена. У минчан подобную функцию выполняет площадка конькобежного стадиона.
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А вот латвийцы пока таким похвастаться не могут.
Тем не менее, план объекта уже существует и, кстати говоря, уже был представлен на всеобщее обозрение, в том числе и белорусским журналистам.
Айгарс Калвитис, президент Федерации хоккея Латвии:
Самый главный вопрос, который перед нами стоит – это строительство тренировочного катка. Мы уже договорились с правительством: будет строить государство на территории «Даугава». Этот каток будет закончен к январю 2021 года. Нужно подумать о городке болельщиков. Нужно стараться сделать чем ближе к арене, тем лучше, чтобы им не нужно было использовать общественный транспорт, чтобы попасть на игры.
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