Прямой эфир

Президент ФХЛ: «Главный вопрос, который перед нами стоит – это строительство тренировочного катка»

17 февраля 2019 17:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь и Латвия подписали контракт на проведение чемпионата мира в 2021 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Работы предстоит много.

Президент ФХЛ: «Главный вопрос, который перед нами стоит – это строительство тренировочного катка»-1

Есть один объект, который рижанам предстоит построить к началу чемпионата мира – вторая тренировочная арена. У минчан подобную функцию выполняет площадка конькобежного стадиона.

ЧМ-2021 по хоккею. Как готовятся Минск и Рига к знаковому событию, и что ещё предстоит сделать

А вот латвийцы пока таким похвастаться не могут.

Президент ФХЛ: «Главный вопрос, который перед нами стоит – это строительство тренировочного катка»-4

Тем не менее, план объекта уже существует и, кстати говоря, уже был представлен на всеобщее обозрение, в том числе и белорусским журналистам.

Президент ФХЛ: «Главный вопрос, который перед нами стоит – это строительство тренировочного катка»-7

Айгарс Калвитис, президент Федерации хоккея Латвии:
Самый главный вопрос, который перед нами стоит – это строительство тренировочного катка. Мы уже договорились с правительством: будет строить государство на территории «Даугава». Этот каток будет закончен к январю 2021 года. Нужно подумать о городке болельщиков. Нужно стараться сделать чем ближе к арене, тем лучше, чтобы им не нужно было использовать общественный транспорт, чтобы попасть на игры.

Генсек Федерации хоккея Латвии рассказывает о том, как изменится «Арена Рига» к ЧМ–2021

# Чемпионат мира по хоккею # Айгарс Калвитис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Генсек Федерации хоккея Латвии рассказывает о том, как изменится «Арена Рига» к ЧМ–2021
17 февраля 2019 17:26

Генсек Федерации хоккея Латвии рассказывает о том, как изменится «Арена Рига» к ЧМ–2021

Белоруска Ольга Мазурёнок выиграла марафон в Гонконге с рекордом трассы
17 февраля 2019 13:30

Белоруска Ольга Мазурёнок выиграла марафон в Гонконге с рекордом трассы

Саснович победила в первом круге турнира в Дубае, всухую проиграв первый сет
17 февраля 2019 11:35

Саснович победила в первом круге турнира в Дубае, всухую проиграв первый сет