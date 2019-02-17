Президент ФХЛ: «Главный вопрос, который перед нами стоит – это строительство тренировочного катка»

Новости Беларуси. Беларусь и Латвия подписали контракт на проведение чемпионата мира в 2021 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Работы предстоит много.

Есть один объект, который рижанам предстоит построить к началу чемпионата мира – вторая тренировочная арена. У минчан подобную функцию выполняет площадка конькобежного стадиона.

ЧМ-2021 по хоккею. Как готовятся Минск и Рига к знаковому событию, и что ещё предстоит сделать

А вот латвийцы пока таким похвастаться не могут.