«Ради этого адреналина ребята и идут в этот вид спорта». На Кубке Беларуси по троеборью прошёл кросс

Новости Беларуси. Во второй соревновательный день Кубка Беларуси по конному троеборью, который в эти дни проходит в «Ратомке», участники определяли сильнейших в кроссе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В предолимпийской программе уровня сложности три звезды промежуточный протокол возглавила пара Валерия Сушинская и Гленвиль. В двух звездах лидерство захватила Полина Михайловская с Эдвихом. Победитель определится в субботу, 10 июля, после завершения последнего вида программы – конкура.

Наталья Юранова, судья соревнований:

Кросс – это изюмина троеборья самого. Ради этого вида, ради этого адреналина ребята и идут в этот вид спорта. Он олимпийский, это очень захватывающее зрелище.

В троеборье надо все три дня закончить, только потом у них будет окончательное место. Здесь им важно чисто проехать кросс: без ошибок на препятствиях и вложиться в норму времени.