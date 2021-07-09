Прямой эфир

«Ради этого адреналина ребята и идут в этот вид спорта». На Кубке Беларуси по троеборью прошёл кросс

09 июля 2021 15:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Во второй соревновательный день Кубка Беларуси по конному троеборью, который в эти дни проходит в «Ратомке», участники определяли сильнейших в кроссе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Ради этого адреналина ребята и идут в этот вид спорта». На Кубке Беларуси по троеборью прошёл кросс-1

В предолимпийской программе уровня сложности три звезды промежуточный протокол возглавила пара Валерия Сушинская и Гленвиль. В двух звездах лидерство захватила Полина Михайловская с Эдвихом. Победитель определится в субботу, 10 июля, после завершения последнего вида программы – конкура.

В «Ратомке» стартовал Кубок Беларуси по конному троеборью. Что говорит судья?

«Ради этого адреналина ребята и идут в этот вид спорта». На Кубке Беларуси по троеборью прошёл кросс-3

Наталья Юранова, судья соревнований: 
Кросс – это изюмина троеборья самого. Ради этого вида, ради этого адреналина ребята и идут в этот вид спорта. Он олимпийский, это очень захватывающее зрелище.

В троеборье надо все три дня закончить, только потом у них будет окончательное место. Здесь им важно чисто проехать кросс: без ошибок на препятствиях и вложиться в норму времени.

«Ради этого адреналина ребята и идут в этот вид спорта». На Кубке Беларуси по троеборью прошёл кросс-5

Национальный старт – это отбор на взрослый чемпионат мира, а юниоры поспорят за путевку на европейский форум.

# Конный спорт # Наталья Юранова # Валерия Сушинская # Полина Михайловская

Другие новости рубрики

Все новости
Белоруска Алеся Мокрицкая завоевала золото на этапе Кубка мира по фехтованию на колясках
09 июля 2021 14:33

Белоруска Алеся Мокрицкая завоевала золото на этапе Кубка мира по фехтованию на колясках

Белорусский толкатель ядра Дмитрий Карпук завоевал золото молодёжного ЧЕ по лёгкой атлетике
09 июля 2021 14:31

Белорусский толкатель ядра Дмитрий Карпук завоевал золото молодёжного ЧЕ по лёгкой атлетике

Национальную команду Беларуси провожают на Олимпиаду в Токио
09 июля 2021 07:32

Национальную команду Беларуси провожают на Олимпиаду в Токио