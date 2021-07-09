Футбол. 8 игроков речицкого «Спутника» стали свободными агентами

Новости Беларуси. Восемь игроков речицкого «Спутника» получили статус свободных агентов. Это произошло из-за невыполнения клубом финансовых обязательств, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Восемь игроков речицкого «Спутника» получили статус свободных агентов. Это произошло из-за невыполнения клубом финансовых обязательств, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Решение по статусу и трансферам футболистов было принято комитетом Белорусской федерации футбола 9 июля. Таким образом, Станислав Ижаковский, Игорь Ясинский, Артем Федянин, Александр Холодинский, Георгий Монастырский, Евгений Семенчук, Александр Михаленко, Кирилл Котов в данный момент отправлены на вольные хлеба.
«Спутник» по результатам первого круга с семью очками в 15 матчах замыкает турнирную таблицу высшей лиги.