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Футбол. 8 игроков речицкого «Спутника» стали свободными агентами

09 июля 2021 17:42
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Новости Беларуси. Восемь игроков речицкого «Спутника» получили статус свободных агентов. Это произошло из-за невыполнения клубом финансовых обязательств, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. 8 игроков речицкого «Спутника» стали свободными агентами-1

Решение по статусу и трансферам футболистов было принято комитетом Белорусской федерации футбола 9 июля. Таким образом, Станислав Ижаковский, Игорь Ясинский, Артем Федянин, Александр Холодинский, Георгий Монастырский, Евгений Семенчук, Александр Михаленко, Кирилл Котов в данный момент отправлены на вольные хлеба.

Футбол. 8 игроков речицкого «Спутника» стали свободными агентами-4

«Спутник» по результатам первого круга с семью очками в 15 матчах замыкает турнирную таблицу высшей лиги.

# Футбол Беларуси # Александр Холодинский # Фотофакт

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