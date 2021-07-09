Белорусские волейболистки потерпели поражение  на старте ЧМ среди девушек до 20 лет

Новости Беларуси. Белорусские волейболистки потерпели поражение в стартовом поединке чемпионата мира среди девушек до 20 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши спортсменки ничего не смогли противопоставить оппоненткам из Польши – 14:25, 19:25 и 17:25.

10 июля их ожидает встреча со сверстницами из Египта.

Для нашей сборной групповая стадия проходит в Бельгии. Белоруски играют в квартете D вместе с польской, египетской и итальянской сборными.