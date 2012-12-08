Подано 20 заявок на конкурс лучшего дизайн-проекта стадиона «Динамо»

Новости Минска. Какой будет главная футбольная арена страны? Приём заявок на лучший дизайн-проект минского стадиона «Динамо» завершился сегодня. Конкурс стартовал месяц назад, и за это время подано 20 работ. Среди авторов архитекторы как из Беларуси, так и из других стран, в частности, Италии, Германии и Турции. Теперь специалистам предстоит детально изучить проекты. Эксперты определят как оригинальность каждой заявки, так и возможность реализации их на практике.

До самого объявления победителя авторы заявок останутся анонимными. Их имена запечатали в конверты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комиссия будет учитывать не только оригинальность идеи, но и возможность реализовать проект. Планируется, что в составе экспертной группы будут специалисты из России и Украины.

По предварительному проекту, главная футбольная площадка страны должна отвечать требованиям европейской и международной федераций футбола. При этом важно найти такое архитектурное решение, при котором стадион не просто преобразуется в европейскую арену самого высоко уровня, но и сохранит в себе дух целой эпохи.

Юрий Курбыко, заместитель председателя Белорусской федерации футбола:

Стадион уже, скажем так, не отвечает всем современным требованиям, поэтому, сохранив старое, нужно наполнить его тем новым, что уже необходимо для проведения современных футбольных матчей, для того, чтобы было удобно и зрителям, и, прежде всего, футболистам.