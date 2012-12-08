Дарья Домрачева завоевала 1 место в спринтерской гонке Кубка мира

Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева заняла 1 место в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира по биатлону 7 декабря.

На дистанции 7,5 км с двумя огневыми рубежами Дарья допустила 1 промах и показала лучший результат, опередив ближайшую преследовательницу Кайсу Мякяряйнен из Финляндии почти на 5 секунд. Третье место заняла норвежка Тура Бергер.

Дарья Домрачева непривычно медленно для себя прошла первый круг, а потом еще и допустила промах на первом огневом рубеже. В итоге стрельбище она покидала на 23 позиции с отставанием в 38 секунд от лидера. Однако вторую половину дистанции белоруска преодолела гораздо быстрее и, безупречно отстрелявшись на втором рубеже, возглавила гонку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 декабря Дарья Домрачева заняла 5-е место в гонке преследования на втором этапе Кубка мира. В воскресенье, 9 декабря, второй кубковый этап завершится.