Новости Беларуси. Белорусская команда завоевала «бронзу» на Всемирных компьютерных играх. Это уникальный результат для нашей страны. Ребята не просто вошли в топ-тройку мира, а легко обошли признанных кибер-спортсменов Европы, Америки и Азии.

Чемпионат прошел в Китае. За звание лучшего боролись команды из 40 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последнее время киберспорт в Беларуси развивается семимильными шагами. При этом компьютерные игры зачастую помогают молодым людям найти свое призвание: стать дизайнерами или программистами.