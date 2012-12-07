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Белорусская команда завоевала «бронзу» на Всемирных компьютерных играх

07 декабря 2012 06:10
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Новости Беларуси. Белорусская команда завоевала «бронзу» на Всемирных компьютерных играх. Это уникальный результат для нашей страны. Ребята не просто вошли в топ-тройку мира, а легко обошли признанных кибер-спортсменов Европы, Америки и Азии.

Чемпионат прошел в Китае. За звание лучшего боролись команды из 40 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последнее время киберспорт в Беларуси развивается семимильными шагами. При этом компьютерные игры зачастую помогают молодым людям найти свое призвание: стать дизайнерами или программистами.

# Киберспорт

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