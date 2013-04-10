Под Смолевичами строят лыжероллерную трассу и площадки для пляжного волейбола

Новости Беларуси. В Смолевичском районе в этом году появится ряд спортивных объектов. Рядом с райцентром возведут лыжероллерную трассу длиной полтора километра. Рядом создадут надлежащую инфраструктуру с беседками, зонами отдыха и парковкой.

В перспективе в районе появятся и площадки для занятий пляжным волейболом. Они расположатся рядом с футбольным стадионом. Строительство стадиона завершили в прошлом году - сейчас площадка готова принимать матчи чемпионата страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.