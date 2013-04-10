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Под Смолевичами строят лыжероллерную трассу и площадки для пляжного волейбола

10 апреля 2013 07:23
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Новости Беларуси. В Смолевичском районе в этом году появится ряд спортивных объектов. Рядом с райцентром возведут лыжероллерную трассу длиной полтора километра. Рядом создадут надлежащую инфраструктуру с беседками, зонами отдыха и парковкой.

В перспективе в районе появятся и площадки для занятий пляжным волейболом. Они расположатся рядом с футбольным стадионом. Строительство стадиона завершили в прошлом году - сейчас площадка готова принимать матчи чемпионата страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Государственная политика в области спорта # Государственная политика

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