Почти 250 комплектов детской формы, сшитых в исправительной колонии, передали юным хоккеистам
Новости Беларуси. Белорусская Федерация хоккея 20 апреля вручила сертификаты на амуницию отечественного производства для маленьких спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почти 250 комплектов отправятся в спортивные школы Брестской, Могилевской и Витебской областей. Хоккейную форму сшили заключенные исправительной колонии. Экспериментальная партия была сперва протестирована и доведена согласно пожеланиям спортсменов до иголочки. Цель – поддержка и развитие спорта в регионах.
Если в 2017 году хоккейные клубы Беларуси принимали примерно по 500 новичков, то в 2018 году численность увеличился вдвое. Теперь заниматься хоккеем могут и дети 6 лет.
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Дмитрий Басков, заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси:
По поручению Президента органами МВД было налажено производство хоккейной экипировки. Мы проанализировали, где больше всего не хватает в наборе детей, и отправили форму именно туда. Это форма для малышей 6-7 лет – для того, чтобы поднять массовость в наборе.
Сергей Сушко, генеральный директор ХК «Брест»:
Брестской области досталось не так уж мало комплектов, потому что у нас в области восемь ледовых дворцов. Все родители и все дети разного достатка, поэтому деткам, которые начинают заниматься хоккеем, это реально спасательный круг.
Белорусская форма примерно на 40 % дешевле импортной, к тому же не уступает в качестве. Впрочем, появление отечественной экипировки на рынке уже спровоцировало настоящий демпинг. Зарубежные бренды стали предлагать спортивные комплекты в несколько раз дешевле.