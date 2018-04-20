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«Эмоции сумасшедшие»: в Гродно устроили праздник в честь ХК «Неман»

20 апреля 2018 08:32
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Новости Беларуси. Оркестр под открытым небом, автограф-сессия и фото на память. В Гродно устроили праздник в честь хоккейного клуба «Неман» – чемпиона Беларуси и обладателя Кубка Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Эмоции сумасшедшие»: в Гродно устроили праздник в честь ХК «Неман»-1

«Агрессивный, атакующий хоккей, который принёс нам в очередной раз успех». Главный тренер ХК «Неман» о победе над «Юностью»

В эпицентре спортивного ликования вечером 19 апреля оказался Гродненский драмтеатр.

«Эмоции сумасшедшие»: в Гродно устроили праздник в честь ХК «Неман»-4

Встретится со своими кумирами пришли сотни болельщиков. Фан-клуб «Немана» вновь исполнил для чемпионов ту самую песню, которая звучала с трибун практически весь победный матч и придала сил хоккеистам. После этого СМИ назвали гродненских фанатов лучшими в Беларуси.

«Эмоции сумасшедшие»: в Гродно устроили праздник в честь ХК «Неман»-7

Сергей Емельянов, руководитель фан-клуба ХК «Неман»:
Эмоции сумасшедшие, положительные. Все-таки пройти весь сезон, отгонять выезды, посещать домашние матчи и в конце взять чемпионство вместе с командой – это дорогого стоит.

«Эмоции сумасшедшие»: в Гродно устроили праздник в честь ХК «Неман»-10

Сергей Пушков, главный тренер ХК «Неман»:
Большая радость за ребят, потому что они на протяжении сезона очень много вложили в эту победу. С начала сезона, когда мы готовились еще к Лиге чемпионов, потом на протяжении сезона. Как говорится, нельзя пройти без определенных спадов, но мы знали, к чему мы идем.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт # Сергей Пушков # Сергей Емельянов

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