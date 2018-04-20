«Эмоции сумасшедшие»: в Гродно устроили праздник в честь ХК «Неман»

Новости Беларуси. Оркестр под открытым небом, автограф-сессия и фото на память. В Гродно устроили праздник в честь хоккейного клуба «Неман» – чемпиона Беларуси и обладателя Кубка Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Оркестр под открытым небом, автограф-сессия и фото на память. В Гродно устроили праздник в честь хоккейного клуба «Неман» – чемпиона Беларуси и обладателя Кубка Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Агрессивный, атакующий хоккей, который принёс нам в очередной раз успех». Главный тренер ХК «Неман» о победе над «Юностью»
В эпицентре спортивного ликования вечером 19 апреля оказался Гродненский драмтеатр.
Встретится со своими кумирами пришли сотни болельщиков. Фан-клуб «Немана» вновь исполнил для чемпионов ту самую песню, которая звучала с трибун практически весь победный матч и придала сил хоккеистам. После этого СМИ назвали гродненских фанатов лучшими в Беларуси.
Сергей Емельянов, руководитель фан-клуба ХК «Неман»:
Эмоции сумасшедшие, положительные. Все-таки пройти весь сезон, отгонять выезды, посещать домашние матчи и в конце взять чемпионство вместе с командой – это дорогого стоит.
Сергей Пушков, главный тренер ХК «Неман»:
Большая радость за ребят, потому что они на протяжении сезона очень много вложили в эту победу. С начала сезона, когда мы готовились еще к Лиге чемпионов, потом на протяжении сезона. Как говорится, нельзя пройти без определенных спадов, но мы знали, к чему мы идем.