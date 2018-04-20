«Эмоции сумасшедшие»: в Гродно устроили праздник в честь ХК «Неман»

Новости Беларуси. Оркестр под открытым небом, автограф-сессия и фото на память. В Гродно устроили праздник в честь хоккейного клуба «Неман» – чемпиона Беларуси и обладателя Кубка Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встретится со своими кумирами пришли сотни болельщиков. Фан-клуб «Немана» вновь исполнил для чемпионов ту самую песню, которая звучала с трибун практически весь победный матч и придала сил хоккеистам. После этого СМИ назвали гродненских фанатов лучшими в Беларуси.

Сергей Пушков, главный тренер ХК «Неман»:

Большая радость за ребят, потому что они на протяжении сезона очень много вложили в эту победу. С начала сезона, когда мы готовились еще к Лиге чемпионов, потом на протяжении сезона. Как говорится, нельзя пройти без определенных спадов, но мы знали, к чему мы идем.