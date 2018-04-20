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Матч Евровызова Беларусь – Дания пройдет в Гродно 20 апреля

20 апреля 2018 09:01
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Новости Беларуси. Национальная хоккейная сборная продолжает готовиться к майскому визиту в Данию, где пройдет взрослый мировой форум, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Позади – выезды в Финляндию и Швейцарию. Там минские динамовцы и их соратники из клубов экстралиги проводили спарринги с местными дружинами.

Белорусские хоккеисты рассказали, как сборная готовится к ЧМ в Дании

Теперь парням Дэйва Льюиса пришло время предстать и перед домашней публикой. 20 апреля ледовый дворец Гродно примет матч Евровызова Беларусь – Дания. Это будет первый из двух запланированных поединков с хозяевами будущего чемпионата мира. Второй намечен на субботу и состоятся опять же в Гродно, начало в 19:00.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт # Дэйв Льюис

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