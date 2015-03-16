Почему выход ВК «Строитель» в полуфинал еврокубка – большой плюс и для сборной Беларуси?

Создать себе проблемы, а потом героически их решать – это так по-нашему. В первом матче 1/4 финала против «Милли Пьянго» на выезде «Строитель» уступил, что называется, без вариантов – 0:3. А это означало, что дома наш чемпион мог проиграть лишь одну партию. И это зыбкое право на ошибку белорусы использовали сразу, отдав стартовый сет – 24:26.

Публика приуныла, игроки откровенно занервничали. Но рук не опустили, а наоборот максимально мобилизовались и, что самое главное, поверили в себя, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Александр Сингаевский, главный тренер ВК «Строитель»:

Все поверили, что мы можем играть. Так было, скажем, и в Турции. Первые две партии очень мощно начала команда, играла на одном дыхании. Мы ничего не могли сделать.

Сергей Окулич, капитан ВК «Строитель»:

Раскатились, видно, немного скованные были. Было давление, потому что нужно было выигрывать 3:1 или 3:0 минимум.

С каждым розыгрышем «Строитель» усиливал давление. Завелись и зрители. Александр Сингаевский умело варьировал состав, точечно укрепляя нужные позиции. Волейбол, что называется, ожил.

26:24 – минчане на характере победили, возродив интригу. А дальше? Дальше белорусов было просто не остановить. Забивали практически все. Кроме, пожалуй, Лихорада, который зацементировал прием. 25:22, 25:16 и 15:11 в «золотой» партии. К этому розыгрышу «Строитель» шел долгие годы.

Александр Сингаевский, главный тренер ВК «Строитель»:

Мы все сделали для того, чтобы выйти, на карту, можно сказать, все было поставлено. Нам удалось, у нас получилось. Мы, конечно, очень рады.

Сергей Окулич, капитан ВК «Строитель»:

Эйфория просто полная, все ждали победы. Три года в четвертьфинале оступались. На этот раз получилось, все просто в восторге. Волейбол был сегодня просто супер.

Вадим Пронько, игрок ВК «Строитель»:

Феерический момент, я бы сказал. Пока осознание еще не пришло, но где-то уже начинаешь понимать, что такого еще не было нигде. Это экстаз просто. Очень сложно сейчас найти какие-то слова на самом деле. Но это, наверное, самое лучшее, что может произойти даже в жизни.

Александр Мишин, генеральный директор ВК «Строитель»:

Сезон удачный, но очень тяжелый. Мы ввязались в начале сезона в Кубок России: очень тяжелые были игры, хотя и полезные в плане мастерства игроков. Это очень полезно. Но все равно тяжело – очень большая нагрузка выпадает на ребят. Сейчас идет к финишу чемпионат и уже чувствуется усталость.

Выход в полуфинал еврокубка становится еще ценнее от того, что в команде практически все – белорусы. Из легионеров были разве что Петров и Краузе. А потому можно не сомневаться: мужская сборная нашей страны еще покажет себя на международной арене.