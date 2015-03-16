Прямой эфир

Андрей Мезин войдет в штаб сборной Беларуси по хоккею

16 марта 2015 12:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Андрей Мезин войдет в штаб сборной Беларуси по хоккею. Предполагается, что голкипер, завершивший игровую карьеру в ближайшее время, будет выступать в роли стажера-наставника вратарей. Этим наставником, вероятно, станет профильный шведский специалист Микаэль Ленер. Мезин же будет руководить подготовкой стражей ворот подрастающего поколения.

Напомним, что в роли основного коуча вратарей белорус успел дебютировать в ноябре 2014 года в штабе Владимира Крикунова, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

# Хоккей Беларуси # Андрей Мезин

Другие новости рубрики

Все новости
БГК имени Мешкова разгромил македонский «Металург» со счетом 26:17
16 марта 2015 11:37

БГК имени Мешкова разгромил македонский «Металург» со счетом 26:17

Утренняя зарядка с Марией Богатырь и фитнес-инструктором Егором Седовым
16 марта 2015 08:55

Утренняя зарядка с Марией Богатырь и фитнес-инструктором Егором Седовым

В Стайках прошли финалы в индивидуальных и командных соревнованиях по стрельбе из лука «Кубок Федерации»
16 марта 2015 08:52

В Стайках прошли финалы в индивидуальных и командных соревнованиях по стрельбе из лука «Кубок Федерации»