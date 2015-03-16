Новости Беларуси. Андрей Мезин войдет в штаб сборной Беларуси по хоккею. Предполагается, что голкипер, завершивший игровую карьеру в ближайшее время, будет выступать в роли стажера-наставника вратарей. Этим наставником, вероятно, станет профильный шведский специалист Микаэль Ленер. Мезин же будет руководить подготовкой стражей ворот подрастающего поколения.

Напомним, что в роли основного коуча вратарей белорус успел дебютировать в ноябре 2014 года в штабе Владимира Крикунова, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.