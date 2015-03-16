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Белорусы завоевали 5 медалей на Кубке Европы по легкоатлетическим метаниям в Португалии

16 марта 2015 12:34
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Новости Беларуси. В Португалии завершился Кубок Европы по легкоатлетическим метаниям. В заключительный день турнира белорусские атлеты добавили две награды к трем медалям, выигранным в первый день соревнований. Первое место в метании молота у женщин в категории до 23 лет заняла Елена Соболева, установив личный рекорд. Бронзовой наградой в метании копья среди молодежи удостоился Александр Козловский.

По итогам Кубка Европы по легкоатлетическим метаниям в копилке сборной  Беларуси 5 наград различного достоинства, сообщили в программе «СТВ-спорт» на СТВ.   

# Спортивные соревнования # Александр Козловский # Елена Соболева

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