Белорусские спортсмены с пятью медалями вернулись с Кубка Европы по легкоатлетическим метаниям

Новости Беларуси. В национальном минском аэропорту 16 марта встречали триумфаторов Кубка Европы по легкоатлетическим метаниям. Из португальской Лейрии наши спортсмены вернулись не только с подарками и сувенирами, но и с весомым багажом из пяти медалей.

В активе нашей команды награды всех достоинств: два «золота», одно «серебро» и две «бронзы».

Сами спортсмены по разному относятся к своим результатам.

Виктория Колб, бронзовый призер Кубка Европы по легкоатлетическим метаниям:

Медалью, конечно, довольна я, но не довольна результатом, который показала. Не показала тот потенциал, который я могла реализовать на этих соревнованиях. Очень жалко. Будем работать, будем навыки улучшать, чтобы сделать что-то, чтобы не только бронзовая медаль была. Может, какая-нибудь серебряная, а лучше золотая.

Юрий Васильченко, серебряный призер Кубка Европы по легкоатлетическим метаниям:

Соревнования сами по себе тяжелые, там очень специфика интересная: все метают в одном потоке, 16 человек, все делают по шесть попыток. То есть между попытками очень большой промежуток времени. Немножко тяжеловато к этому подвестись.

Впрочем, сезон у легкоатлетов продолжается, поэтому возможность проявить свои способности и показать хороший результат у них еще будет. Не за горами крупные европейские и мировые старты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».