Почему плавание полезно для всех и как вырастить профессионального спортсмена? Знают в спецшколе Червеня

Как готовят юных пловцов к соревнованиям и чем полезно плавание для здоровья? Расскажем в программе «Центральный регион» на СТВ, где в ближайшее время откроют физкультурно-оздоровительные комплексы.

Это Червень, где работает специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. Здесь также растят будущих спортсменов по самым перспективным видам спорта. Так, 13-летняя Варвара Щербак уже семь лет занимается плаванием. Тренировки проходят шесть раз в неделю по 2,5 часа. Бывает сложно, но это того стоит. В копилке юной спортсменки уже больше десятка наград.





Варвара Щербак, воспитанница Червенской специализированной детско-юношеская школы олимпийского резерва:

На секцию привела мама, я ей очень за это благодарна, потому что я попала в чудесный класс, специализированный по плаванию. Я шла именно для здоровья. Я очень сильно болела. После этого, когда я начала ходить на плавание, оно сильно помогло. Во мне увидели потенциал и сказали, что это не только для здоровья, но и для результата. Всем посоветую ходить на плавание, это очень помогает, особенно зимой, поскольку некуда ходить особо. Плавание – это то, что можно выбирать. Пришла на тренировку, было очень сложно, потому что меня даже не могли просто занести в воду. Я очень боялась, но через некоторое время легла на воду. Это было очень страшно.

Существует четыре основных стиля плавания. Это кроль, кроль на спине, брасс и дельфин. Каждый из них требует специальных навыков. Стили отличаются по скорости, уровню сложности и степени прилагаемых усилий.



Варвара Щербак:

Каждый человек предрасположен для какого-то стиля. Ты не можешь плыть всеми. Просят проплыть и смотрят, на что ты готов. Потом ставят задачу, чем ты будешь плавать. Я сама брассистка, на этом я выполняю свои разряды. Я очень горжусь, что я брассистка, поскольку немногие могут это выдержать. Сложно, потому что у меня в группе все мальчики, так еще и кролисты. Я хочу поступить на тренера. Это, по-моему, очень хорошая профессия. Я люблю детей. Можно обучать их с маленького возраста и потом гордиться ими.

Тренирует ребят уже шестой год Михаил Тарасов, педагог с большим опытом. За первый год занятий Михаил Васильевич может научить детей не только уверенно держаться на воде, но и освоить несколько стилей плавания. Это тяжелая работа, потому что все дети разные, но результаты всегда радуют.

Михаил Тарасов, тренер-преподаватель Червенской специализированной детско-юношеская школы олимпийского резерва:

В плавании самый трудноуправляемый процесс обучения. Научить мальчика, девочку, спортсмена четырем видам – брассу, кролю, на спине, баттерфляю – очень сложно. По теории физического воспитания получается как? Рассказ, показ и обучение. Много наборов упражнений есть в зале сухого плавания, на малой воде, на большой воде, с разными приспособлениями. На первом этапе мы даем очень много игр, которые дают представление детям, что они играют. А на самом деле они учатся плавать.

Очень здорово, если тренер сможет разглядеть на первоначальном этапе предрасположенность ребенка к данному виду спорта и правильно развить нужные качества. Успех в таком случае несомненно гарантирован.



Михаил Тарасов:

Для определения больших достижений есть определенные тесты на плавучесть. Теперь же медицина развита. Кровь берут – определяют, в какой вид спорта он может. Померяли параметры – и сразу же могут с малых лет определить, каким видом спорта ему рекомендовано заниматься. А для достижения мастерства на уровне кандидата в мастера спорта, конечно, надо наплывать много, тренироваться. Немаловажное значение имеет и уровень подготовки самого тренера.



В 2022 году школа отметила 70-летие. Отделение плавания – самое молодое. Появилось оно в 2015 году. За это время ребятам и их тренерам есть чем гордиться.

Лилия Пфейфер, заместитель директора Червенской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва:

На сегодня у нас есть дети, которые достигли определенного результата областного уровня, победители различных турниров, соревнований. Также многие дети ездят на просмотровые сборы в Училище олимпийского резерва. Мы надеемся на передачи. Ведется большая работа с родителями. У нас есть специализированный класс, в котором занимаются дети из отделения плавания. У них учебно-тренировочный процесс проходит вместо физкультуры, во время учебной нагрузки. Также есть дополнительные занятия еще три раза в неделю. Здесь работают три тренера по плаванию. Каждый старается найти общий язык с детьми и увидеть талант. Тренер для ребенка – очень важный и авторитетный человек. К нему можно обратиться за советом и поддержкой.

Лилия Пфейфер:

Плавают у нас 80 человек в СДЮШОРовских восьми группах. 40 человек плавают на платной основе. 120 человек. Плюс общеобразовательные школы Червеня, Червенского района в течение недели, согласно расписанию, привозят детей для обучения плаванию. Все классы, начиная от начальной школы и до 11 класса. Сегодня задача государства, наша – поддержать как можно большее количество учащихся, обучить хотя бы основам плавания. Плавание действительно подходит практически всем. Польза очевидна и несомненна.