Президент открыл ФОК «АкваМарин» в Марьиной Горке 3 года назад. Узнали, как там готовят будущих спортсменов

Как готовят юных пловцов к соревнованиям и чем полезно плавание для здоровья? Расскажем в программе «Центральный регион» на СТВ, где в ближайшее время откроют физкультурно-оздоровительные комплексы.

Ангелина Валькович, корреспондент:

В нашей стране активно развивается и набирает популярность такой вид спорта, как плавание. И не спроста. Ведь это не только полезный навык и интенсивная тренировка, но и приятный способ расслабления. Его рекомендуют как взрослым, так и детям. А еще это один из самых безопасных видов спорта. Мы решили посмотреть, как готовят будущих пловцов.



Мы приехали в Марьину Горку. Здесь находится один из лучших в Минской области физкультурно-оздоровительных комплексов «АкваМарин». Его открытие состоялось с участием главы государства летом 2020 года.

И вот уже третий год ребята здесь могут заниматься плаванием, оттачивать свое мастерство и готовиться к соревнованиям. А помогают им в этом тренеры, которые нацелены на высокие результаты. Так, Мелания Шкребко, мастер спорта по подводному плаванию, старается на своих занятиях использовать креативные методы обучения.





Мелания Шкребко, тренер-преподаватель по плаванию физкультурно-оздоровительного комплекса «АкваМарин»:

Для того чтобы дети правильно держали голову, когда они плывут на спине. Большинство детей на начальном этапе обучения в основном сидят в воде, голова у них сильно прижата. А нам надо, чтобы они смотрели на потолок, голову держали ровно и движение руками получалось правильное.

Для этого нам потребуются такие бутылочки. Когда дети плывут на спине, ноги работают кролем, руки вдоль туловища, бутылку ставят на переносицу. Они должны проплыть и не уронить эту бутылку.



Разминка на суше является неотъемлемой частью. Это подготавливает мышцы к работе на воде и предотвращает риск получения травм.

Ангелина Валькович:

Помимо тренировок в бассейне, занятия проводятся и в тренажерном зале. Особой популярностью пользуются упражнения для мышц верхнего плечевого пояса. «Нас интересует хлор». Какой должна быть вода в бассейне, чтобы там можно было плавать? Читайте далее.

А это упражнение эффективно для плавания брассом. Тренировки по плаванию посещают около 120 ребят. Цель не только оздоровление – здесь растят будущих спортсменов. Обучение проводится с 6 лет.

Двумя руками держим дорожку. Делаем кувырок вперед и возвращаемся на исходную позицию под дорожку.

Мелания Шкребко:

Сейчас у меня будет группа детей начальной подготовки второго года обучения. Детей я тренирую от 2013 года рождения, заканчивая 2009-м. У меня есть начальная подготовка второго года и группы УТГ первого года. У пловца работают все группы мышц. Развиваются силовые качества, скоростные, ловкость, координация. Все задействовано. Говорят, что пловцы широкоплечие. Да, но это все равно больше зависит от самого телосложения. Не все пловцы широкоплечие. В основном широкоплечие те, кто плавает баттерфляем, потому что идет большая нагрузка на руки. Это силовой способ.

Еще один молодой тренер – Яна Маркушевская. Девушка совмещает работу с учебой. Заканчивает Полесский государственный университет и планирует продолжить работу здесь, в Марьиной Горке. Яна отмечает, сейчас плавание набирает все большую популярность среди населения.





Яна Маркушевская, тренер-преподаватель по плаванию физкультурно-оздоровительного комплекса «АкваМарин»:

В нашей стране оно становится достаточно популярным. У нас хорошо плавает Анастасия Шкурдай, она из Бреста. Национальные команды – там тоже много ребят, которые очень здорово плывут и продвигают плавание в Беларуси. Благодаря открытию таких комплексов плавание становится очень популярным. Дети приходят, занимаются и достигают успехов. Для любителей оптимальные тренировки – 2-3 раза в неделю, а для профессионалов – ежедневно, по две тренировки в день, не считая тренажерного зала. Если вместе с тренажерным залом, это четыре тренировки в день ежедневно.