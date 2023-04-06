Ласты для тренировки и нудлы для релакса. Какие ещё приспособления есть в марьиногорском бассейне?
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Помимо тренера на занятиях присутствует и инструктор. Именно этот человек отвечает за правила посещения бассейна и технику безопасности.
Светлана Толстюк, инструктор-методист физкультурно-оздоровительного комплекса «АкваМарин»:
Человек, который посещает бассейн, предварительно посещает раздевалку, где он при помощи моющих средств обязан подготовить тело, то есть вымыться, надеть соответствующую форму – шапочку и резиновые тапочки. Все посетители не должны снимать во время плавания шапочку, потому что это соблюдение норм. Плюс это засорение нашего бассейна, это чистота. Плавающие придерживаются правой стороны бассейна, когда плывут. А когда возвращаются, плывут по левой стороне. Спасение на воде – таких случаев у нас не было, но мы к этому готовы.
Мы постоянно на страже, мы наблюдаем, особенно за пожилыми. Некоторым людям тяжело плавать без вспомогательного инвентаря. Для них у нас есть специальные нудлы, которые поддерживают, дощечки, колобашки. Человек при помощи этого специального оборудования проплывает ту дистанцию, которую ему необходимо.
Помимо купальников, шапочек, очков, которые каждый приносит с собой, в арсенале доски, тренажеры и другие приспособления. Весь инвентарь хранится в отдельном помещении.
Светлана Толстюк:
Инвентарная комната – это наш помощник в работе. Здесь находится все оборудование, которое нам помогает. Перед нами нудл для поддержки во время плавания. Его хорошо использовать начинающим либо детям. У них после занятий своеобразный релакс. Также есть колобашки, которые поддерживают на воде. Во время тренировочного процесса тренеру они необходимы. Также даем их людям во время обучения плаванию.
Далее – ласты. Во время занятия их используют для нагрузки.
В нашем бассейне проводятся занятия по аквааэробике. Посетители надевают пояса, чтобы поддерживать тело во время занятия и выполнять упражнения, которые дает тренер.
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