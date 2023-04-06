Ласты для тренировки и нудлы для релакса. Какие ещё приспособления есть в марьиногорском бассейне?

Как готовят юных пловцов к соревнованиям и чем полезно плавание для здоровья? Расскажем в программе «Центральный регион» на СТВ, где в ближайшее время откроют физкультурно-оздоровительные комплексы. «Нас интересует хлор». Какой должна быть вода в бассейне, чтобы там можно было плавать? Читайте далее. Помимо тренера на занятиях присутствует и инструктор. Именно этот человек отвечает за правила посещения бассейна и технику безопасности.

Светлана Толстюк, инструктор-методист физкультурно-оздоровительного комплекса «АкваМарин»:

Человек, который посещает бассейн, предварительно посещает раздевалку, где он при помощи моющих средств обязан подготовить тело, то есть вымыться, надеть соответствующую форму – шапочку и резиновые тапочки. Все посетители не должны снимать во время плавания шапочку, потому что это соблюдение норм. Плюс это засорение нашего бассейна, это чистота. Плавающие придерживаются правой стороны бассейна, когда плывут. А когда возвращаются, плывут по левой стороне. Спасение на воде – таких случаев у нас не было, но мы к этому готовы.

Мы постоянно на страже, мы наблюдаем, особенно за пожилыми. Некоторым людям тяжело плавать без вспомогательного инвентаря. Для них у нас есть специальные нудлы, которые поддерживают, дощечки, колобашки. Человек при помощи этого специального оборудования проплывает ту дистанцию, которую ему необходимо. Помимо купальников, шапочек, очков, которые каждый приносит с собой, в арсенале доски, тренажеры и другие приспособления. Весь инвентарь хранится в отдельном помещении.

Светлана Толстюк:

Инвентарная комната – это наш помощник в работе. Здесь находится все оборудование, которое нам помогает. Перед нами нудл для поддержки во время плавания. Его хорошо использовать начинающим либо детям. У них после занятий своеобразный релакс. Также есть колобашки, которые поддерживают на воде. Во время тренировочного процесса тренеру они необходимы. Также даем их людям во время обучения плаванию.