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Победительница теннисного турнира серии ITF в Пуне Арина Соболенко вернулась в Беларусь

27 декабря 2015 13:54
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Новости Беларуси. Закончила сезон наша юная теннисистка Арина Соболенко, причем финиш вышел триумфальным. После неудачи в финале турнира серии ITF на прошлой неделе белоруска снова добралась до решающего матча, но на этот раз праздновала победу. Этот успех позволит ей в новом рейтинге войти в топ-300 теннисисток планеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко, победительница турнира серии ITF в Пуне:
Конечно, морально было сложно играть. Это второй финал. Первый уже был проигран, не хотелось второй раз проигрывать. Но эмоции на самом деле невероятные, потому что получается, что то, что ты делаешь, трудишься не зря. И результат мотивирует еще больше работать.

# Теннис # Арина Соболенко

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