IX Республиканские соревнования по хоккею среди любителей: 27 декабря команда Президента Беларуси обыграла дружину Гродненской области – 2:0

Новости Беларуси. Высокие скорости и масса адреналина. В Минске 27 декабря прошел очередной матч IX Республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба. Дружине главы государства противостояла команда Гродненской области.

На лед «Чижовка-Арены» вышел и Александр Лукашенко, отметившись активными атаками ворот противника. Поединок выдался напряженным, гродненцы по итогам прошлого турнира были одними из сильнейших.

Со счетом 2:0 команда Президента обыграла гостей. Это уже четвертая победа президентской дружины в рамках соревнований, сейчас она возглавляет турнирную таблицу.

Александр Зеленко, защитник хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

Расслабленного состояния нет ни у кого, потому что мы видим, что команда приехала серьезная, у них усиление из первой команды Гродно, поэтому все играют на пределе. Отличная атмосфера, весело, хорошо поддерживают.

Олег Малашкевич, нападающий хоккейной команды Гродненской области:

Для нас очень важна поддержка болельщиков, тем более в Минске. Здесь уже заранее знают, какой соперник нам будет противостоять. Здесь серьезный настрой.

Республиканские соревнования на призы Президентского спортивного клуба охватывают все регионы страны. Традиционно матчи собирают много болельщиков. Ведь это шанс увидеть на льду легендарных игроков. Команды заявляют по-настоящему звездные составы. А турнир, хоть и любительский по статусу, но высокий по уровню мастерства.

Зрители:

Нам очень нравится хоккей, мы болеем за белорусскую команду, где играет наш президент.

Хоккей – это самая лучшая игра, по моему мнению. Мы занимаемся в команде «Юности», а здесь болеем за гродненский клуб.

Всем интересно посмотреть, что сегодня будет, чем этот матч закончится. Вообще, мы мероприятия спортивные любим и посещаем.

Очень интересно, давно ждали, хотели увидеть президента на льду, очень рады, очень хорошее настроение.

Матч 27 декабря игроки назвали генеральной репетицией накануне XII Рождественского турнира. Полюбившиеся болельщикам соревнования стартуют 4 января также на льду «Чижовка-Арены». Побороться за победу в Минск приедут хоккеисты из Словакии, Объединенных арабских эмиратов, России и других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.