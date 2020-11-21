Победитель BelGlobal Cup Савелий Рачаловский: подходил к этому турниру не в лучшей форме. Финал был довольно тяжёлым

Новости Беларуси. Завершен международный юниорский турнир по теннису BelGlobal Cup. Участие в соревнованиях принимали порядка сотни спортсменов: это ребята младше 16 лет из Беларуси, Греции, Израиля, Молдовы и России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня, 21 ноября, определились победители в одиночках. У парней за титул сражались два белоруса: Никита Терешко и Савелий Рачаловский. Интересно, что в финале этого турнира парни уже играли: 20 ноября друг против друга в парном разряде. Тогда сильнее был Рачаловский в дуэте с Даниилом Рыженковым. Директор теннисного турнира BelGlobal Cup в Минске: это возможность сыграть с иностранцами и получить опыт

Сегодня же теннисисты упорно боролись за победу в одиночке: первый сет со счетом 6:4 взял Рачаловский, во второй партии счет в свою пользу отзеркалил Терешко, в третьем – решающем отрезке все с теми же 6:4 – выиграл Савелий Рачаловский. Он абсолютный победитель BelGlobal Cup.

Савелий Рачаловский, победитель BelGlobal Cup:

Финал был довольно тяжелым с физической стороны и с психологической. Я доволен, что выиграл турнир в одиночном и парном разрядах. Конкретно своей игрой я не очень доволен – я подходил к этому турниру не в лучшей форме. Но рад, что удалось победить.