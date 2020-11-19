«Минчанка-2» победила в матче Молодёжной волейбольной лиги России

В пятницу, 20 ноября, белорускам предстоит помериться силами с «Динамо-Метаром». В субботу и воскресенье эти же клубы сыграют вновь. Затем два дня выходных, а после вновь борьба, но уже с другими командами. А если точнее, то с «Динамо», «Ак Барсом» и «Протоном». Здесь следует пояснить, что второй и третий тур Молодежной лиги играется в Нижнем Новгороде. Причина – коронавирус.

В 2019 году подопечные Бориса Коляды удостоились серебра открытого чемпионата России.