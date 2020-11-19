«Минчанка-2» победила в матче Молодёжной волейбольной лиги России

Новости Беларуси. «Минчанка-2» одержала победу в первом после длительного перерыва матче Молодежной волейбольной лиги России. На старте второго тура были обыграны сверстницы из клуба «Тюмень-Прибой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. «Минчанка-2» одержала победу в первом после длительного перерыва матче Молодежной волейбольной лиги России. На старте второго тура были обыграны сверстницы из клуба «Тюмень-Прибой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Как таковой борьбы фактически не получилось. Дружина Бориса Коляды деклассировала оппоненток, уложившись в час с небольшим.
Итоговый счет – 3:0. Но обратите внимание на цифры в сетах – 25:13, 25:15 и 25:18.
В пятницу, 20 ноября, белорускам предстоит помериться силами с «Динамо-Метаром». В субботу и воскресенье эти же клубы сыграют вновь. Затем два дня выходных, а после вновь борьба, но уже с другими командами. А если точнее, то с «Динамо», «Ак Барсом» и «Протоном». Здесь следует пояснить, что второй и третий тур Молодежной лиги играется в Нижнем Новгороде. Причина – коронавирус.
В 2019 году подопечные Бориса Коляды удостоились серебра открытого чемпионата России.