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«Минчанка-2» победила в матче Молодёжной волейбольной лиги России

19 ноября 2020 21:17
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Новости Беларуси. «Минчанка-2» одержала победу в первом после длительного перерыва матче Молодежной волейбольной лиги России. На старте второго тура были обыграны сверстницы из клуба «Тюмень-Прибой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минчанка-2» победила в матче Молодёжной волейбольной лиги России-1

Как таковой борьбы фактически не получилось. Дружина Бориса Коляды деклассировала оппоненток, уложившись в час с небольшим.

Итоговый счет – 3:0. Но обратите внимание на цифры в сетах – 25:13, 25:15 и 25:18.

«Минчанка-2» победила в матче Молодёжной волейбольной лиги России-4

В пятницу, 20 ноября, белорускам предстоит помериться силами с «Динамо-Метаром». В субботу и воскресенье эти же клубы сыграют вновь. Затем два дня выходных, а после вновь борьба, но уже с другими командами. А если точнее, то с «Динамо», «Ак Барсом» и «Протоном». Здесь следует пояснить, что второй и третий тур Молодежной лиги играется в Нижнем Новгороде. Причина – коронавирус.

В 2019 году подопечные Бориса Коляды удостоились серебра открытого чемпионата России.

# Волейбол # Борис Коляда # Фотофакт

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