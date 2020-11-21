Директор турнира по индорхоккею в Минске: «Мы все в обойме, работаем, отдыхать не приходится»

Новости Беларуси. Клубный турнир по индорхоккею стартовал в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На площадке столичного велодрома скрестили клюшки четыре женские дружины, в их числе и наша национальная команда, а также четыре мужские. Хоккейный клуб «Минск» представлен в обеих группах. Сперва дружины определят сильнейших по круговой системе, после – плей-офф. Финалы состоятся в воскресенье, 22 ноября.

Данный старт до 2020 года являлся международным, но в силу сегодняшней эпидемиологической обстановки в мире гости воздержались от приезда в Минск, и организаторы приняли решение не терять турнир, а, вопреки обстоятельствам, провести его, но своими силами. Помимо титулованных участников, на соревнованиях представлены и доселе неизвестные команды, такие как «Легион», «Авангард» и «Маяк». Все они в основном дубли ведущих дружин белорусского чемпионата.

Вячеслав Качков, директор турнира:

Мы доукомплектовали турнир другими командами. Игры идут. Я думаю, что и для национальной команды тоже практика игровая хорошая. У нас скоро стартует чемпионат – 4-6 декабря, женский тур первый начинается. Мы все в обойме, работаем, отдыхать не приходится. Эти команды на чемпионате не будут выступать, потому что им еще надо работать.