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Директор турнира по индорхоккею в Минске: «Мы все в обойме, работаем, отдыхать не приходится»

21 ноября 2020 00:16
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Новости Беларуси. Клубный турнир по индорхоккею стартовал в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На площадке столичного велодрома скрестили клюшки четыре женские дружины, в их числе и наша национальная команда, а также четыре мужские. Хоккейный клуб «Минск» представлен в обеих группах.

Сперва дружины определят сильнейших по круговой системе, после – плей-офф. Финалы состоятся в воскресенье, 22 ноября.

Директор турнира по индорхоккею в Минске: «Мы все в обойме, работаем, отдыхать не приходится»-1

Данный старт до 2020 года являлся международным, но в силу сегодняшней эпидемиологической обстановки в мире гости воздержались от приезда в Минск, и организаторы приняли решение не терять турнир, а, вопреки обстоятельствам, провести его, но своими силами.

Помимо титулованных участников, на соревнованиях представлены и доселе неизвестные команды, такие как «Легион», «Авангард» и «Маяк». Все они в основном дубли ведущих дружин белорусского чемпионата.

Директор турнира по индорхоккею в Минске: «Мы все в обойме, работаем, отдыхать не приходится»-4

Директор турнира по индорхоккею в Минске: «Мы все в обойме, работаем, отдыхать не приходится»-6

Вячеслав Качков, директор турнира:
Мы доукомплектовали турнир другими командами. Игры идут. Я думаю, что и для национальной команды тоже практика игровая хорошая.

У нас скоро стартует чемпионат – 4-6 декабря, женский тур первый начинается. Мы все в обойме, работаем, отдыхать не приходится.

Эти команды на чемпионате не будут выступать, потому что им еще надо работать.

Директор турнира по индорхоккею в Минске: «Мы все в обойме, работаем, отдыхать не приходится»-9

В стартовый день каждая из команд провела по две игры, победные дубли на счету женской нацкоманды, мужского хоккейного клуба «Минск» и «Виктории».

# Хоккей Беларуси # Вячеслав Качков # Фотофакт

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