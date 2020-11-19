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Минское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче чемпионата КХЛ

19 ноября 2020 21:17
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Новости Беларуси. Матчем с клубом «Сочи» хоккейное минское «Динамо» начало новую домашнюю серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Поединок на «Минск-Арене» выдался тяжелым, несмотря на то, что хозяева имели фаворитский статус.

Минское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче чемпионата КХЛ-1

В турнирной таблице Запада «зубры» обходили оппонента на пять позиций, но именно россияне отличились первыми. Уже на 6-й минуте забросил Шмелев. Впрочем, ответ у «Динамо» созрел довольно скоро. На экваторе первого отрезка цель поразил Протас.

Второй период дружины отбегали вхолостую. А в последней 12-минутке, когда, казалось бы, овертайм неизбежен, «черноморцы» забросили во второй раз. Белорусы сразу же получили большинство и за 11 секунд до сирены восстановили равновесие, переведя игру в дополнительное время. Итоговый счёт 3:2.

Минское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче чемпионата КХЛ-4

В субботу, 21 ноября, «Динамо» примет ЦСКА.

# Хоккей Беларуси # Алексей Протас # Фотофакт

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