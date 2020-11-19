Директор теннисного турнира BelGlobal Cup в Минске: это возможность сыграть с иностранцами и получить опыт

Новости Беларуси. В Минске проходит международный теннисный турнир BelGlobal Cup, в котором принимают участие игроки от 13 до 16 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В стартовых листах значатся представители России, Молдовы, Греции и Израиля, но, конечно, основная часть ребят – это белорусы.
Юноши и девушки разыграют по два комплекта наград в одиночном и парном разрядах.
Снежана Плаксина, директор турнира:
Турнир под этим названием проходит впервые. Это дополнительный турнир возрастной категории до 16 лет, в этом году который разрешили провести на территории Республики Беларусь.
Ввиду пандемии было сокращено очень много турниров в этом году. Турнир, в принципе, проводится в первую очередь для наших белорусских теннисистов. Это возможность для них играть турнир не только национальный, между своими ребятами, но также сыграть и с иностранцами. Этот турнир проводится для получения опыта.
Финалы в одиночном разряде состоятся 21 ноября, а вот «парники» выяснят лучшего уже завтра, 20 ноября.
Отметим, что данный турнир в силу эпидемиологической ситуации проходит без зрителей.