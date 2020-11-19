Директор теннисного турнира BelGlobal Cup в Минске: это возможность сыграть с иностранцами и получить опыт

В стартовых листах значатся представители России, Молдовы, Греции и Израиля, но, конечно, основная часть ребят – это белорусы.

Новости Беларуси. В Минске проходит международный теннисный турнир BelGlobal Cup, в котором принимают участие игроки от 13 до 16 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юноши и девушки разыграют по два комплекта наград в одиночном и парном разрядах.

Снежана Плаксина, директор турнира:

Турнир под этим названием проходит впервые. Это дополнительный турнир возрастной категории до 16 лет, в этом году который разрешили провести на территории Республики Беларусь.

Ввиду пандемии было сокращено очень много турниров в этом году. Турнир, в принципе, проводится в первую очередь для наших белорусских теннисистов. Это возможность для них играть турнир не только национальный, между своими ребятами, но также сыграть и с иностранцами. Этот турнир проводится для получения опыта.