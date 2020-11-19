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Директор теннисного турнира BelGlobal Cup в Минске: это возможность сыграть с иностранцами и получить опыт

19 ноября 2020 16:08
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Новости Беларуси. В Минске проходит международный теннисный турнир BelGlobal Cup, в котором принимают участие игроки от 13 до 16 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стартовых листах значатся представители России, Молдовы, Греции и Израиля, но, конечно, основная часть ребят – это белорусы.

Директор теннисного турнира BelGlobal Cup в Минске: это возможность сыграть с иностранцами и получить опыт-1

Юноши и девушки разыграют по два комплекта наград в одиночном и парном разрядах.

Директор теннисного турнира BelGlobal Cup в Минске: это возможность сыграть с иностранцами и получить опыт-4

Снежана Плаксина, директор турнира:
Турнир под этим названием проходит впервые. Это дополнительный турнир возрастной категории до 16 лет, в этом году который разрешили провести на территории Республики Беларусь.

Ввиду пандемии было сокращено очень много турниров в этом году. Турнир, в принципе, проводится в первую очередь для наших белорусских теннисистов. Это возможность для них играть турнир не только национальный, между своими ребятами, но также сыграть и с иностранцами. Этот турнир проводится для получения опыта.

Директор теннисного турнира BelGlobal Cup в Минске: это возможность сыграть с иностранцами и получить опыт-7

Финалы в одиночном разряде состоятся 21 ноября, а вот «парники» выяснят лучшего уже завтра, 20 ноября.

Отметим, что данный турнир в силу эпидемиологической ситуации проходит без зрителей.

# Теннис # Снежана Плаксина # Фотофакт

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