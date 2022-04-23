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Победила вторую ракетку мира! Арина Соболенко – финалистка турнира в Штутгарте

23 апреля 2022 16:01
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Новости Беларуси. Арина Соболенко вышла в финал Штутгарта, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусская теннисистка вновь порадовала своей игрой, продемонстрировав невероятную волю к победе. В одной второй была повержена серьезная соперница – вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса.  

Победила вторую ракетку мира! Арина Соболенко – финалистка турнира в Штутгарте-1

В этот раз белоруске понадобилось всего два сета. Причем в первой партии она сумела совершить потрясающий камбэк – при счете 2:5 Арина выиграла три гейма подряд. И на упорнейшем тай-брейке смогла склонить чашу весов в свою пользу.  

Победила вторую ракетку мира! Арина Соболенко – финалистка турнира в Штутгарте-4

Борьба продолжилась и во втором сете. Теннисистки шли вровень. Но все же оппонентка не выдержала накала и не удержала свою подачу. Чем Арина и воспользовалась, оформив итоговую викторию со счетом 7:6, 6:4.  

# Теннис # Арина Соболенко # Паула Бадоса # Фотофакт

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