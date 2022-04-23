Победила вторую ракетку мира! Арина Соболенко – финалистка турнира в Штутгарте

Новости Беларуси. Арина Соболенко вышла в финал Штутгарта, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусская теннисистка вновь порадовала своей игрой, продемонстрировав невероятную волю к победе. В одной второй была повержена серьезная соперница – вторая ракетка мира испанка Паула Бадоса.

В этот раз белоруске понадобилось всего два сета. Причем в первой партии она сумела совершить потрясающий камбэк – при счете 2:5 Арина выиграла три гейма подряд. И на упорнейшем тай-брейке смогла склонить чашу весов в свою пользу.