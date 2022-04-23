«Получилось то, что получилось». Что говорит игрок БК «Цмоки-Минск» о победе?

Новости Беларуси. Продолжаются встречи в рамках полуфинальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В одном из матчей спортсмены клуба «Цмоки-Минск» второй раз обыграли оппонентов из «Гродно-93».

Минчане бодро вступили в противостояние и сразу захватили преимущество, которое удалось удержать до самого конца дуэли. На большой перерыв «драконы» ушли, опережая гостей на 7 очков. А в последующих четвертях отрыв продолжил увеличиваться. Отметился Евгений Белянков, который заработал для своего коллектива 33 балла.

Гродненские спортсмены старались исправить ситуацию, но догнать столичных баскетболистов оказалось невыполнимой задачей. Итоговый счет – 93:66 в пользу «Цмоков». Подопечные Ростислава Вергуна завоевали вторую викторию в серии до трех побед.

Евгений Белянков, игрок БК «Цмоки-Минск»:

Победа всегда приятна, так что я доволен. Поначалу немножко не получалось выполнять тренерские указания, которые мы планировали на эту игру, но после перерыва немножечко изменили их и получилось то, что получилось.