«Были неплохие розыгрыши». Юниорская сборная Беларуси по волейболу уступила команде из России

Новости Беларуси. В минском Дворце спорта завершилась вторая игра сборных Беларуси и России в рамках международного турнира по волейболу среди юношей до 18 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Викторию, как и в предыдущей встрече, праздновали гости.

Приезжие спортсмены сразу захватили инициативу, но наши парни не были готовы отдавать победу так просто. Белорусские волейболисты выложились на максимум и смогли навязать борьбу именитым оппонентам – бронзовым призерам чемпионата Европы 2021 года.

Однако более высокий класс соперников дал о себе знать. Как итог победа россиян – 25:17, 25:16, 25:15. Несмотря на результат, подопечные Сергея Лютынского не унывают. Каждая игра в рамках данного соревнования приносит им важный соревновательный опыт и помогает совершенствоваться.

Сергей Лютынский, главный тренер юниорской (U-18) сборной Беларуси по волейболу:

Мы начинали вровень, шли на подаче, в защите, на съеме, на блоке. Все было равно. Но после 10 у нас чего-то провал происходит. Психологически, может быть. Начинаем теряться. Индивидуальными моментами я доволен. Были неплохие розыгрыши. Но, опять же, ровной игры не получилось сегодня. Будем настраиваться, попробуем завтра это сделать.