Ростислав Вергун: «Больше волнует качество и эмоциональный фон, желание пацанов проявлять себя»

Новости Беларуси. Продолжаются встречи в рамках полуфинальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В одном из матчей спортсмены клуба «Цмоки-Минск» второй раз обыграли оппонентов из «Гродно-93».

Ростислав Вергун, главный тренер БК «Цмоки-Минск»:

Счет абсолютно не принципиален. Это матчи плей-офф, каждая игра как новая история. Поэтому больше волнует качество и эмоциональный фон, желание пацанов проявлять себя, бороться за медали чемпионата. Для всех без исключения соперников «Цмоки» являются таким раздражителем, все максимально стараются, показывают свою лучшую игру. Здесь очень важно быть готовым, не давать шанса.