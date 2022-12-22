Светлана Хоркина: мы вернём Беларуси высокий результат в спортивной гимнастике

Белорусское и российское сотрудничество в сфере спорта за 2022 год очень сильно укрепилось благодаря проведениям совместных соревнований и тренировочных сборов в разных видах спорта. По словам двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Светланы Хоркиной, которая посетила Минск, 2023 год вновь порадует новой широкомасштабной программой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка: «Сила великой гимнастики» – это рабочее название. У нас есть мысли о проекте, мы об этом говорили. Я не хочу сглазить, но хочу, чтобы он у нас получился. Это все для наших детей, которые любят гимнастику и спортивную, и художественную, и акробатику. Все виды спорта, которые основаны на гимнастике, примут участие в этом проекте, который мы задумали. Я очень хочу, чтобы он получился. Я уверена, что совместными усилиями мы вернем тот высокий результат, который есть в Республике Беларусь в спортивной гимнастике. Точка отсчета была вчера. Ну а финишная прямая – это 2023 год.

Елена Скрипель, председатель Белорусской ассоциации гимнастики:

Этот год очень много работали совместно. И этот год показал, насколько мы все-таки близки, как мы важны друг другу. Конечно, есть планы. И они связаны с детьми. Следующий год в России объявлен Годом наставника. Думаю, может быть, у нас в Беларуси этот год и не объявят Годом наставника, но эта тема очень правильная. И, думаю, это тема, которая будет в первую очередь популяризироваться и превращаться в какие-то проекты. Как нам начать воспитывать детей так, чтобы они любили ту страну, в которой мы живем, любили то, что мы делаем, уважали старших и понимали, что такое в жизни тренер.

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