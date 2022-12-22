Молодёжная волейбольная лига России. Результаты белорусов

В Красноярске продолжается третий этап Молодежной волейбольной лиги России среди девушек с участием белорусской команды. «Мичанка-2» с победы стартовала, накануне пала команда «Динамо-СШОР», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В поединке против местного «Енисея-2» наши девушки не смогла удержать темпа и уступила в трехсетовой дуэли – 0:3. Счет по партиям хоть и с незначительным проигрышем, но все же 26:28, 23:25 и 20:25. 23 и 24 декабря девчата проведут повторные встречи.

А в Сургуте на аналогичном турнире выступают парни. Мужская юниорская сборная Беларуси, к сожалению, не блещет. Но в поединке против дружины «Белогорье-2» из Белгорода наши ребята показали характер. Пять партий понадобилось, чтобы определить победителя. Команды буквально раскатывались на качелях, после четырех партий счет был – 2:2, и только в заключительной белорусы вырвали два балла. Итоговый счет встречи – 3:2 в пользу минчан.