Президент Федерации дзюдо России: вместе с белорусами мы будем прокладывать себе дорогу на Олимпийские игры в Париж

Белорусское и российское сотрудничество в сфере спорта за 2022 год очень сильно укрепилось, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За этот год в дзюдо состоялось 18 совместных мероприятий с российскими борцами. Впереди рейтинговые и квалификационные турниры.

Сергей Соловейчик, президент Федерации дзюдо России:

Мы уверены, что вместе мы будем прокладывать себе дорогу на Олимпийские игры в Париж и вместе будем побеждать. Российская команда имеет преимущества, потому что она очень многочисленная. И мы рады, что наши белорусские коллеги вместе с нами сейчас имеют возможность тоже большого спарринга, имеют возможность хорошо готовиться. Думаю, может быть, даже эта трудная ситуация в мире пошла на пользу нам. Мы планируем участвовать во всех отборочных соревнованиях. Это Гран-при, Гран-шлемы, чемпионаты Европы, чемпионаты мира. И вместе с белорусскими коллегами мы будем готовиться к этим стартам. Планы и договоренности с Международной федерацией у нас именно такие, что мы выступаем, набираем квалификационные баллы и готовимся к Олимпийским играм в Париже.