«Пряники с Марадоной»: как делают и где купить?

Новости Беларуси. Пряники с портретом Марадоны: необычные сладости появились на прилавках клубного магазина «Динамо-Брест», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Футбольная легенда здесь неслучайно – с недавних пор Диего Марадона занимает пост председателя правления белорусского клуба. Раньше в продажу поступили майки с изображением футболиста.

Выпечкой оригинальных пряников занимается брестское предприятие. Изображение знаменитого аргентинца сделано при помощи специальной глазури.

Юлия Юрчик, начальник сектора маркетинга предприятия по производству кондитерских и хлебобулочных изделий:

Мы совместно подготовили проект, который будет наноситься для атрибутики болельщиков. На эти пряники мы наносим логотип «Динамо», в шарже Марадона. И различные картинки можем также наносить.