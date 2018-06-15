«Подарок для всей страны»: что говорят российские фанаты на ЧМ по футболу

Новости России. Внимание всего мира к России будет приковано в течение ближайшего месяца. Накануне здесь состоялось открытие чемпионата мира по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раз в четыре года мировое первенство становится настоящим праздником для болельщиков, которые съезжаются на матчи из всех уголков планеты. Церемонию и матч открытия мирового первенства посетил и глава белорусского государства Александр Лукашенко. Евгений Горин продолжит.

Президент Беларуси посетил церемонию открытия Чемпионата мира по футболу в Москве Личные контакты Александра Лукашенко и Владимира Путина в последнее время достаточно плотные. Президенты совсем недавно вернулись с саммита Шанхайской организации сотрудничества, а теперь снова общаются, уже в Москве. Впрочем, чемпионат мира по футболу собрал много лидеров других стран. Для политиков праздник спорта – чем не площадка для переговоров? Открытие ЧМ в России. Все фишки церемонии в одном материале

Кстати, необычный прием Александра Лукашенко в российском аэропорту стал ярким медиа-моментом, предварившим основные новости футбольного первенства. Белорусский Президент, только сойдя с трапа самолета, подхватил инициативу встречавшего его талисмана игр – волка Забиваки – и забил первый гол еще до открытия.

Главный гол чемпионата уже забит, – подхватили российские СМИ.

Кстати, однажды на чемпионате мира каждому игроку сборной Объединенных Арабских Эмиратов, который забьет гол, был обещан Rolls Royce. В России же чемпионат мира по футболу проходит впервые, поэтому он один из самых долгожданных.

Футболист Головин не выдержал похвалы в прямом эфире и ушёл На его проведение потратили более 660 миллиардов российских рублей. Для остального мира праздник тоже важный: билетов предварительно было продано более чем 2,5 миллиона.

Это праздник просто какой-то, слушайте! Ну кто же верил, ну кто же думал, что так. И то, что сегодня сделано, наши ребята – это правда подарок для всей страны.

Она может и показывает хороший футбол. Эмоции переполняют.

Мы очень рады, что у нас очень много гостей со всего мира. Приезжайте к нам! Для болельщиков, которых только из-за рубежа приехало около миллиона, проводятся еще и фанфесты. Это такие фестивали в популярных туристических местах. Там не только огромные экраны, но и живая музыка, встречи со звездами. Каждый день на фанфестах собираются десятки тысяч человек.