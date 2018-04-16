Прямой эфир

По следам зимней Олимпиады-2018: белорусские спортсмены рассуждают, почему пока не удаётся завоевать больше медалей на Играх

16 апреля 2018 09:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На совещании 13 апреля глава государства достаточно жестко акцентировал внимание на самых болезненных проблемах белорусских «зимников», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Наш корреспондент Ирина Петыш вместе со спортивными специалистами и ведущими спортсменами разбиралась в положении дел по итогам Олимпиады в Корее.

52 дня назад женская эстафетная четверка принесла Беларуси последнее золото Олимпиады. Но сейчас победная эйфория утихает, и встает закономерный вопрос: почему из 33 атлетов медали из Пхенчхана привезли лишь пятеро (причем все – девушки)?

По следам зимней Олимпиады-2018: белорусские спортсмены рассуждают, почему пока не удаётся завоевать больше медалей на Играх-1

А ведь в некоторых дисциплинах белорусы даже не были представлены! Непопадание хоккеистов в Пхенчхан никого не удивило. И, тем не менее, самый популярный зимний вид спорта в Беларуси сейчас переживает не лучшие времена. На прошлом Чемпионате мира белорусы даже не вышли из группы: проиграв 7 из 9 матчей, спортсмены заняли предпоследнее место. Расстроил болельщиков и хоккейный клуб «Динамо-Минск»: «зубры» не вышли в плей-офф КХЛ.

По следам зимней Олимпиады-2018: белорусские спортсмены рассуждают, почему пока не удаётся завоевать больше медалей на Играх-4

По следам зимней Олимпиады-2018: белорусские спортсмены рассуждают, почему пока не удаётся завоевать больше медалей на Играх-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Больше зарплат, чем было в прошлом сезоне, никто получить не имеет морального права, потому что они не выполнили свои обязательства. Они должны были попасть в плей-офф. Они пролетели мимо. Поэтому тех, кто не хочет играть по прошлому году, отправьте их играть в Россию.

По следам зимней Олимпиады-2018: белорусские спортсмены рассуждают, почему пока не удаётся завоевать больше медалей на Играх-9

Не менее популярный в стране биатлон сейчас держится на, как оказалось, совсем не хрупких женских плечах Домрачевой и Скардино. У мужчин явного лидера не было и нет.

По следам зимней Олимпиады-2018: белорусские спортсмены рассуждают, почему пока не удаётся завоевать больше медалей на Играх-12

Давно не слышно и о победах лыжников. В Сочи Сергей Долидович становился пятым в масс-старте, в Пхенчхане лучший результат белорусов – 14 место в командном спринте.

Большинство медалей в лыжных гонках традиционно увозят скандинавы: одни только норвежцы из Пхенчхана привезли 14 медалей, 7 из которых – золотые.

По следам зимней Олимпиады-2018: белорусские спортсмены рассуждают, почему пока не удаётся завоевать больше медалей на Играх-15

Сергей Долидович, белорусский лыжник, участник семи Олимпийских игр:
У них другая просто немножко система, подход. Насколько я знаю, там вообще нет до 14-15 лет подразделения видов спорта. Занимаются все всем, а дальше уже идет узкая специализация.

У нас, к сожалению, тренера иногда ребятам в возрасте 12-13 лет ставят цели, какие-то места, завоевывание пьедесталов и всего остального.

На мой взгляд, они сами потом должны уже решить после 15-16 лет – идти им в спорт и продолжать карьеру или нет. Но до этого возраста – 14-15-16 лет – они должны просто беречь свое здоровье, развиваться физически.

Одна из актуальных проблем в белорусском спорте – смена поколений. И если во фристайле она прошла более чем успешно, то за биатлон приходится поволноваться.

По следам зимней Олимпиады-2018: белорусские спортсмены рассуждают, почему пока не удаётся завоевать больше медалей на Играх-18

Причем одинаково тревожно как за мужскую, так и за женскую команды. Потенциальная смена сейчас тренируется в экспериментальной группе Белорусской федерации биатлона. Объехав всю страну, специалисты федерации провели тестирования и отобрали 13 юных спортсменов.

По следам зимней Олимпиады-2018: белорусские спортсмены рассуждают, почему пока не удаётся завоевать больше медалей на Играх-21

Андриан Цыбульский, председатель Белорусской федерации биатлона:
Экспериментальная программа – нам радость. Проходит на ура. Мы всё больше убеждаемся в ее правильности, то есть развивается она. И я абсолютно уверен, что в ближайшем будущем будем видеть первые результат. Если всё пойдет нормально, через несколько лет мы уже будем без проблем пополнять национальную команду. И именно теми спортсменами, которые будут бороться за медали.

О конькобежном спорте в нашей стране говорят пока не так много, но работа по привлечению внимания к данной дисциплине идет. В Пхенчхане Беларусь представляли четыре конькобежца и один шорт-трекист. Лучшим результатом стало 6 место Марины Зуевой в масс-старте.

По следам зимней Олимпиады-2018: белорусские спортсмены рассуждают, почему пока не удаётся завоевать больше медалей на Играх-24

Николай Ананьев, председатель общественного объединения «Белорусский союз конькобежцев»:
Конечно, мы для себя ставили более высокие цели, но вместе с тем не считаем провальным выступление конькобежцев, поскольку впервые ребята прорвались в элиту конькобежного спорта. И Марина Зуева, и Игнат Головатюк показали, что они там неслучайно были, не туристами.

Совместно с тренером, у которого горят глаза и он хочет добиться более высоких результатов, безусловно, мы уверены, что у них есть будущее.

Другое дело, что сегодня у нас внутренняя слабая конкуренция, поэтому наша главная задача – привлечь как можно больше сегодня молодежи к занятиям этим тяжелым видом спорта.

По-настоящему экзотическим для Беларуси является горнолыжный спорт: казалось бы, ландшафт совсем не располагает, но в то же время результаты есть.

По следам зимней Олимпиады-2018: белорусские спортсмены рассуждают, почему пока не удаётся завоевать больше медалей на Играх-27

Недавно Юрий Данилочкин одержал свою первую победу на международном старте под эгидой FIS. Мария Шканова сенсационно выиграла открытый Чемпионат России, а на протяжении сезона завоевывала медали международных соревнований.

По следам зимней Олимпиады-2018: белорусские спортсмены рассуждают, почему пока не удаётся завоевать больше медалей на Играх-30

Мария Шканова, участник Олимпийских игр:
Я довольна свои сезоном, особенно концовкой, второй частью этого сезона. Тяжело было, психологически тяжело было: все-таки Олимпиада. Но, в общем, довольна своими результатами на Олимпиаде и сейчас. Я улучшила свои рейтинги значительно, что мне в следующем сезоне поможет.

С успехами к белорусским горнолыжникам приходят и новые возможности. Недавно у Белорусской федерации горнолыжного спорта и сноуборда появился тренировочно-реабилитационный центр, где спортсмены смогут заниматься на уникальном тренажере.

По следам зимней Олимпиады-2018: белорусские спортсмены рассуждают, почему пока не удаётся завоевать больше медалей на Играх-33

Станислав Юдин, председатель Белорусской федерации горнолыжного спорта и сноуборда:
Мы подошли к сезону на очень высокой ноте. И по рейтингу спортсмена, и по состоянию физическому, и по результатам абсолютно видно, что всё было сделано правильно. В следующем сезоне, в следующем олимпийском цикле мы планируем продолжать работу дальше, но более качественно, в виду того, что у нас появился теперь специализированный тренировочно-реабилитационный центр (мы планируем перенести часть нагрузки в центр). Не за рубежом, экономить наши средства, а будем совмещать тренировки на скайтеке и переносить потом в горы. Это позволит нам подправить физический уровень спортсменов, сэкономить средства и заодно как бы быть постоянно в тонусе, постоянно работать, в том числе и в Беларуси, что мы раньше не могли себе позволить.

По следам зимней Олимпиады-2018: белорусские спортсмены рассуждают, почему пока не удаётся завоевать больше медалей на Играх-36

От года к году в стране растет количество спортивных площадок и арен. На данный момент прорабатывается вопрос о строительстве специального сооружения, так называемой «трубы». Там белорусские атлеты смогут вести подготовку круглый год.

По следам зимней Олимпиады-2018: белорусские спортсмены рассуждают, почему пока не удаётся завоевать больше медалей на Играх-39

Зимним видам спорта в Беларуси еще предстоит долгий путь изменений и развития. А готовиться спортсменам есть к чему: в 2019 году в Раубичах пройдет Чемпионат Европы по биатлону, в 2021 минские арены вновь примут хоккейный Чемпионат мира.

Как преодолеть инертность белорусского спорта и вывести Беларусь на пьедестал побед? Большой репортаж СТВ

По следам зимней Олимпиады-2018: белорусские спортсмены рассуждают, почему пока не удаётся завоевать больше медалей на Играх-42

# Фотофакт # Зимние виды спорта # Сергей Долидович # Мария Шканова # Андриан Цыбульский

Другие новости рубрики

Все новости
Соболенко впервые вошла в топ-50 рейтинга WTA и стала первой ракеткой Беларуси
16 апреля 2018 07:59

Соболенко впервые вошла в топ-50 рейтинга WTA и стала первой ракеткой Беларуси

Как преодолеть инертность белорусского спорта и вывести Беларусь на пьедестал побед? Большой репортаж СТВ
15 апреля 2018 16:55

Как преодолеть инертность белорусского спорта и вывести Беларусь на пьедестал побед? Большой репортаж СТВ

Татьяна Михайлова о том, сколько учатся скоростному бегу на коньках, и действительно ли помогает выигрывать костюм синего цвета?
15 апреля 2018 16:46

Татьяна Михайлова о том, сколько учатся скоростному бегу на коньках, и действительно ли помогает выигрывать костюм синего цвета?