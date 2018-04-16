По следам зимней Олимпиады-2018: белорусские спортсмены рассуждают, почему пока не удаётся завоевать больше медалей на Играх

Новости Беларуси. На совещании 13 апреля глава государства достаточно жестко акцентировал внимание на самых болезненных проблемах белорусских «зимников», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Наш корреспондент Ирина Петыш вместе со спортивными специалистами и ведущими спортсменами разбиралась в положении дел по итогам Олимпиады в Корее. 52 дня назад женская эстафетная четверка принесла Беларуси последнее золото Олимпиады. Но сейчас победная эйфория утихает, и встает закономерный вопрос: почему из 33 атлетов медали из Пхенчхана привезли лишь пятеро (причем все – девушки)?

А ведь в некоторых дисциплинах белорусы даже не были представлены! Непопадание хоккеистов в Пхенчхан никого не удивило. И, тем не менее, самый популярный зимний вид спорта в Беларуси сейчас переживает не лучшие времена. На прошлом Чемпионате мира белорусы даже не вышли из группы: проиграв 7 из 9 матчей, спортсмены заняли предпоследнее место. Расстроил болельщиков и хоккейный клуб «Динамо-Минск»: «зубры» не вышли в плей-офф КХЛ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Больше зарплат, чем было в прошлом сезоне, никто получить не имеет морального права, потому что они не выполнили свои обязательства. Они должны были попасть в плей-офф. Они пролетели мимо. Поэтому тех, кто не хочет играть по прошлому году, отправьте их играть в Россию.

Не менее популярный в стране биатлон сейчас держится на, как оказалось, совсем не хрупких женских плечах Домрачевой и Скардино. У мужчин явного лидера не было и нет.

Давно не слышно и о победах лыжников. В Сочи Сергей Долидович становился пятым в масс-старте, в Пхенчхане лучший результат белорусов – 14 место в командном спринте. Большинство медалей в лыжных гонках традиционно увозят скандинавы: одни только норвежцы из Пхенчхана привезли 14 медалей, 7 из которых – золотые.

Сергей Долидович, белорусский лыжник, участник семи Олимпийских игр:

У них другая просто немножко система, подход. Насколько я знаю, там вообще нет до 14-15 лет подразделения видов спорта. Занимаются все всем, а дальше уже идет узкая специализация. У нас, к сожалению, тренера иногда ребятам в возрасте 12-13 лет ставят цели, какие-то места, завоевывание пьедесталов и всего остального. На мой взгляд, они сами потом должны уже решить после 15-16 лет – идти им в спорт и продолжать карьеру или нет. Но до этого возраста – 14-15-16 лет – они должны просто беречь свое здоровье, развиваться физически. Одна из актуальных проблем в белорусском спорте – смена поколений. И если во фристайле она прошла более чем успешно, то за биатлон приходится поволноваться.

Причем одинаково тревожно как за мужскую, так и за женскую команды. Потенциальная смена сейчас тренируется в экспериментальной группе Белорусской федерации биатлона. Объехав всю страну, специалисты федерации провели тестирования и отобрали 13 юных спортсменов.

Андриан Цыбульский, председатель Белорусской федерации биатлона:

Экспериментальная программа – нам радость. Проходит на ура. Мы всё больше убеждаемся в ее правильности, то есть развивается она. И я абсолютно уверен, что в ближайшем будущем будем видеть первые результат. Если всё пойдет нормально, через несколько лет мы уже будем без проблем пополнять национальную команду. И именно теми спортсменами, которые будут бороться за медали. О конькобежном спорте в нашей стране говорят пока не так много, но работа по привлечению внимания к данной дисциплине идет. В Пхенчхане Беларусь представляли четыре конькобежца и один шорт-трекист. Лучшим результатом стало 6 место Марины Зуевой в масс-старте.

Николай Ананьев, председатель общественного объединения «Белорусский союз конькобежцев»:

Конечно, мы для себя ставили более высокие цели, но вместе с тем не считаем провальным выступление конькобежцев, поскольку впервые ребята прорвались в элиту конькобежного спорта. И Марина Зуева, и Игнат Головатюк показали, что они там неслучайно были, не туристами. Совместно с тренером, у которого горят глаза и он хочет добиться более высоких результатов, безусловно, мы уверены, что у них есть будущее. Другое дело, что сегодня у нас внутренняя слабая конкуренция, поэтому наша главная задача – привлечь как можно больше сегодня молодежи к занятиям этим тяжелым видом спорта. По-настоящему экзотическим для Беларуси является горнолыжный спорт: казалось бы, ландшафт совсем не располагает, но в то же время результаты есть.

Недавно Юрий Данилочкин одержал свою первую победу на международном старте под эгидой FIS. Мария Шканова сенсационно выиграла открытый Чемпионат России, а на протяжении сезона завоевывала медали международных соревнований.

Мария Шканова, участник Олимпийских игр:

Я довольна свои сезоном, особенно концовкой, второй частью этого сезона. Тяжело было, психологически тяжело было: все-таки Олимпиада. Но, в общем, довольна своими результатами на Олимпиаде и сейчас. Я улучшила свои рейтинги значительно, что мне в следующем сезоне поможет. С успехами к белорусским горнолыжникам приходят и новые возможности. Недавно у Белорусской федерации горнолыжного спорта и сноуборда появился тренировочно-реабилитационный центр, где спортсмены смогут заниматься на уникальном тренажере.

Станислав Юдин, председатель Белорусской федерации горнолыжного спорта и сноуборда:

Мы подошли к сезону на очень высокой ноте. И по рейтингу спортсмена, и по состоянию физическому, и по результатам абсолютно видно, что всё было сделано правильно. В следующем сезоне, в следующем олимпийском цикле мы планируем продолжать работу дальше, но более качественно, в виду того, что у нас появился теперь специализированный тренировочно-реабилитационный центр (мы планируем перенести часть нагрузки в центр). Не за рубежом, экономить наши средства, а будем совмещать тренировки на скайтеке и переносить потом в горы. Это позволит нам подправить физический уровень спортсменов, сэкономить средства и заодно как бы быть постоянно в тонусе, постоянно работать, в том числе и в Беларуси, что мы раньше не могли себе позволить.

От года к году в стране растет количество спортивных площадок и арен. На данный момент прорабатывается вопрос о строительстве специального сооружения, так называемой «трубы». Там белорусские атлеты смогут вести подготовку круглый год.