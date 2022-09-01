Стали известны результаты матчей нового сезона ЧБ по хоккею

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею очередные шесть команд провели первые матчи в рамках нового сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В центральной встрече вечера «Шахтер» принимал «Неман».

Победу одержали хозяева площадки – 4:2. Открыли счет в противостоянии горняки на 14 минуте. А во втором периоде они трижды огорчили гродненцев, доведя цифры на табло до разгромных. Однако гости не сдались. И на предпоследней минуте дуэли дважды поразили ворота солигорчан.

В других матчах чемпионата 1 сентября «Локомотив» разгромил «Брест», забросив за один период пять шайб, а «Динамо» уступило «Химику» со счетом 2:3.