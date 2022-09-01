Азаренко вышла в третий круг теннисного турнира US Open

Новости Беларуси. Виктория Азаренко вышла в третий круг на US Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во втором раунде она одолела украинку Марту Костюк с итоговым счетом 6:2, 6:3.

Поединок продолжался почти 1,5 часа. Отметим, во второй партии Азаренко вела – 4:0, но упустила преимущество и позволила сопернице взять несколько геймов на приеме. Замаячил третий сет. Однако в решающий момент белоруска сумела собраться и добиться победы в двух партиях. Для Азаренко это 44-я виктория на кортах Нью-Йорка в карьере.