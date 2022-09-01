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Азаренко вышла в третий круг теннисного турнира US Open

01 сентября 2022 21:41
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко вышла в третий круг на US Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во втором раунде она одолела украинку Марту Костюк с итоговым счетом 6:2, 6:3.  

Азаренко вышла в третий круг теннисного турнира US Open-1

Поединок продолжался почти 1,5 часа. Отметим, во второй партии Азаренко вела – 4:0, но упустила преимущество и позволила сопернице взять несколько геймов на приеме. Замаячил третий сет. Однако в решающий момент белоруска сумела собраться и добиться победы в двух партиях. Для Азаренко это 44-я виктория на кортах Нью-Йорка в карьере.  

Азаренко вышла в третий круг теннисного турнира US Open-4

А вот 32-я ракетка мира Александра Саснович победный порыв не поддержала. Белоруска во втором круге престижного мэйджора уступила 8-й в топе американке Джессике Пегуле – 4:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 19 минут.  

# Теннис # Виктория Азаренко # Марта Костюк # Александра Саснович # Джессика Пегула # Фотофакт

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