Пляжный волейбол. Александр Дедков и Павел Петрушко вышли в полуфинал Кубка столетия

Помимо россиян, в турнире принимают участие сильнейшие волейболисты из Беларуси и Кубы. На стартовом этапе соревнования проходят в группах. Сначала наши спортсмены обыграли представителей «Факела» – Быканова и Мыськива – 2:1. Затем с сухим счетом 3:0 был повержен дуэт из Анапы – Красильников и Семенов. Эта победа позволила белорусским волейболистам выйти в плей-офф. В заключительном матче в группе Александр Дедков и Павел Петрушко встречались с кубинцами Диаз и Алайо. Наши ребята выиграли со счетом 2:1 и вышли в полуфинал с первого места в группе. Полуфинальные матчи и поединки за трофей пройдут в пятницу, 15 сентября.