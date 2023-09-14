Чемпионат Беларуси по фехтованию. Итоги первого соревновательного дня

Новости Беларуси. В столичном Дворце спорта стартовал чемпионат Беларуси по фехтованию. В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены страны. На турнире представлены все регионы, помимо Витебска, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Более 200 спортсменов поспорят за награды в трех видах оружия в личном и командном первенствах. В первый соревновательный день борьба шла на шпагах. Отечественный старт принес много сюрпризов. Специалисты отметили неожиданно высокий в этом виде программы уровень конкуренции. У мужчин победу одержал Павел Дубовский. У женщин лучшей стала Агата Царькова. По результатам чемпионата будет сформирован новый республиканский рейтинг.

Виталий Соколовский, исполняющий обязанности председателя Белорусской федерации фехтования:

Турнир закрытый. Мы не приглашали целенаправленно иностранных спортсменов, поэтому один старт в году – единственный главный старт для взрослых спортсменов, чемпионат Республики Беларусь. Самому даже интересно узнать, кто будет сильнейшим и в следующие соревновательные дни (подробнее).

Александр Романьков, олимпийский чемпион по фехтованию:

Очень сложно, потому что эти все ограничения. Сначала ковид, а сейчас эта совсем непонятная баховщина. У нас не было остановки, у нас проходили все чемпионаты, к нам приезжали россияне, у нас сборы россияне проводили. То есть мы не стоим. Команда россиян очень сильная, у них есть чему поучиться. Но хотелось бы еще выигрывать, но не только здесь, а там.