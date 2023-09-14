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Чемпионат Беларуси по фехтованию. Итоги первого соревновательного дня

14 сентября 2023 19:58
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Новости Беларуси. В столичном Дворце спорта стартовал чемпионат Беларуси по фехтованию. В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены страны. На турнире представлены все регионы, помимо Витебска, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат Беларуси по фехтованию. Итоги первого соревновательного дня-1

Более 200 спортсменов поспорят за награды в трех видах оружия в личном и командном первенствах. В первый соревновательный день борьба шла на шпагах. Отечественный старт принес много сюрпризов. Специалисты отметили  неожиданно высокий в этом виде программы уровень конкуренции. У мужчин победу одержал Павел Дубовский. У женщин  лучшей стала Агата Царькова. По результатам чемпионата будет сформирован  новый республиканский рейтинг.

Чемпионат Беларуси по фехтованию. Итоги первого соревновательного дня-4

Виталий Соколовский, исполняющий обязанности председателя Белорусской федерации фехтования:
Турнир закрытый. Мы не приглашали целенаправленно иностранных спортсменов, поэтому один старт в году – единственный главный старт для взрослых спортсменов, чемпионат Республики Беларусь. Самому даже интересно узнать, кто будет сильнейшим и в следующие соревновательные дни (подробнее).

Чемпионат Беларуси по фехтованию. Итоги первого соревновательного дня-7

Александр Романьков, олимпийский чемпион по фехтованию:
Очень сложно, потому что эти все ограничения. Сначала ковид, а сейчас эта совсем непонятная баховщина. У нас не было остановки, у нас проходили все чемпионаты, к нам приезжали россияне, у нас сборы россияне проводили. То есть мы не стоим. Команда россиян очень сильная, у них есть чему поучиться. Но хотелось бы еще выигрывать, но не только здесь, а там.

Чемпионат Беларуси по фехтованию. Итоги первого соревновательного дня-10

15 сентября участники будут бороться в командном первенстве на шпагах. Отметим, что результаты старта в значительной степени определят и выездные составы на турниры, которые в 2024 году пройдут в России.

# Фехтование # Виталий Соколовский # Александр Романьков # Фотофакт

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