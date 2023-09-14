Тяжёлая атлетика. Евгений Тихонцов по сумме двоеборья стал бронзовым призёром ЧМ

Евгений Тихонцов принес Беларуси первые медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходит в Эр-Рияде. Наш спортсмен, выступающий в категории до 102 килограммов, стал обладателем малого золота в рывке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тихонцов поднял штангу весом 183 килограмма. Такой же результат показал армянин Гарик Карапетян, но он уступил Евгению первенство по дополнительным показателям.