Тяжёлая атлетика. Евгений Тихонцов по сумме двоеборья стал бронзовым призёром ЧМ

Евгений Тихонцов принес Беларуси первые медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходит в Эр-Рияде. Наш спортсмен, выступающий в категории до 102 килограммов, стал обладателем малого золота в рывке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Евгений Тихонцов принес Беларуси первые медали на чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходит в Эр-Рияде. Наш спортсмен, выступающий в категории до 102 килограммов, стал обладателем малого золота в рывке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Тихонцов поднял штангу весом 183 килограмма. Такой же результат показал армянин Гарик Карапетян, но он уступил Евгению первенство по дополнительным показателям.
Во втором упражнении белорусский тяжелоатлет был не столь успешен. Он толкнул 211 килограммов. Последующие два подхода к штанге весом 217 килограммов оказались неудачными. Евгений Тихонцов по сумме двоеборья набрал 394 килограмма и стал бронзовым призером чемпионата мира.