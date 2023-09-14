Виктор Лукашенко: Беларусь готова проводить турниры самого высокого уровня

Беларусь готова проводить турниры самого высокого уровня. Об этом в Москве на совместном заседании комиссий спортсменов НОК и Олимпийского комитета России заявил Виктор Лукашенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Беларусь готова проводить турниры самого высокого уровня. Об этом в Москве на совместном заседании комиссий спортсменов НОК и Олимпийского комитета России заявил Виктор Лукашенко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В качестве примера президент Национального олимпийского комитета Беларуси привел II Игры стран СНГ. Они прошли на высоком организационном уровне и принесли много положительных эмоций участникам и гостям форума. Также в своем выступлении Виктор Лукашенко затронул тему снятия санкций с отечественных атлетов и возможность участия представителей Беларуси на Олимпийских играх в Париже.
Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:
Во-первых, у нас практически нет приглашения, поэтому о каком-то участии пока рано говорить. Если будут приглашения – значит они будут выдвигать соответствующие требования, условия. Имеем ли мы право, спортивные чиновники, запрещать людям ехать или не ехать – нет. Несмотря на обилие соревнований, каждый спортсмен мечтает поехать на Олимпиаду и победить. Они должны посмотреть, изучить все эти условия, всю информацию, которая будет представлена, и самим принять решение, едут они с этим или нет. Безусловно, диалог с НОК ведется на достаточно серьезном уровне, но они сами находятся в зоне неопределенности. Они сами не знают, что дальше делать. Они привели к такой ситуации, когда сами не понимают, куда дальше идти. И пока есть то, что есть.
Помимо пленарного заседания, в рамках мероприятия также прошли семинары для атлетов. Белорусские представители принимали активное участие в дискуссионных сессиях. В частности, высокий интерес вызвала презентация о развитии бренда в соцсетях нашего известного фристайлиста Павла Дика.