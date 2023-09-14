Виктор Лукашенко: Беларусь готова проводить турниры самого высокого уровня

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

Во-первых, у нас практически нет приглашения, поэтому о каком-то участии пока рано говорить. Если будут приглашения – значит они будут выдвигать соответствующие требования, условия. Имеем ли мы право, спортивные чиновники, запрещать людям ехать или не ехать – нет. Несмотря на обилие соревнований, каждый спортсмен мечтает поехать на Олимпиаду и победить. Они должны посмотреть, изучить все эти условия, всю информацию, которая будет представлена, и самим принять решение, едут они с этим или нет. Безусловно, диалог с НОК ведется на достаточно серьезном уровне, но они сами находятся в зоне неопределенности. Они сами не знают, что дальше делать. Они привели к такой ситуации, когда сами не понимают, куда дальше идти. И пока есть то, что есть.