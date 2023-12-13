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Пляжный футбол. Белорусы вошли в сотню претендентов на звание лучших в сезоне

13 декабря 2023 13:44
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Международная федерация пляжного футбола опубликовала списки номинантов на звание лучших в сезоне. Места в нем нашлись и белорусам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пляжный футбол. Белорусы вошли в сотню претендентов на звание лучших в сезоне-1

В сотню претендентов среди мужчин вошли наши Анатолий Рябко и Игорь Бриштель. На тренерскую награду претендует Николас Альварадо. На данный момент идет голосование среди мировых субъектов пляжно-футбольной деятельности. А призы будут вручены на специальной церемонии, время и место которой определятся позже.

# Спортивные соревнования # Анатолий Рябко # Игорь Бриштель

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