Пляжный футбол. Белорусы вошли в сотню претендентов на звание лучших в сезоне

Международная федерация пляжного футбола опубликовала списки номинантов на звание лучших в сезоне. Места в нем нашлись и белорусам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В сотню претендентов среди мужчин вошли наши Анатолий Рябко и Игорь Бриштель. На тренерскую награду претендует Николас Альварадо. На данный момент идет голосование среди мировых субъектов пляжно-футбольной деятельности. А призы будут вручены на специальной церемонии, время и место которой определятся позже.